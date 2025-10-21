Шукертсек шонымым шуктеныт

КУЧЕМЫШТЕ

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 29 гана онченыт

3-шо №-ан исправительный колонийыште ӧрыктарыше вашлиймаш эртен.

Тӧнежыш Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше-влак Александр Смирнов ден Ренат Магсумов, Марий Элыште айдемын праваж шотышто уполномоченный Фанис Мухаметгалиев, Паша да социальный аралымаш министерствын, Социальный фондын, прокуратурын, военный комиссариатын да «Защитники Отечества» кугыжаныш фондын пашаеҥже-влак миеныт.

Нуно боевой действий-влакын эрык деч посна кодымо участникыштлан социально аралыме да права велым полшымашке виктаралтше мероприятийым эртареныт. Сотемдарыме проект регионысо омбудсменын да УФСИН-ын тӱҥалтышышт почеш илышыш пурталтеш.

Ведомство-шамыч кокласе кылын тиде форматше шуко йодышым ончаш йӧным ыштен: судитлыме-влакын праваштым аралыме механизм гыч тӱҥалын специальный военный операцийын участникше-шамыч ден нунын ешыштлан полшымо посна программе марте. Кугурак тӱткышым ресоциализацийлан да эрыкыш лекме деч вара илаш тунемме йодышлан ойырымо. Тыгак Йошкар-Оласе Йӱдым эртарыме пӧртыштӧ пробаций рӱдерым почаш палемдыме.

Судитлыме 20 утла еҥ тургыжландарыше йодышыжым рашемден, полышлан эҥертен.

«Тыгай вашлиймашым шукертак эртараш шоненна. Боевой действий-влакын ветераныштын йодышлаштым контрольыш налынна, нунын дене пашам ышташ тӱҥалынна. Тиде пашам умбакыжат шуена», – вашлиймашым иктешлен депутат Александр Смирнов.

 

Маргарита Иванова

Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.

 

 

КУЧЕМЫШТЕ
