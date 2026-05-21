Тылзе утла шуйна

17 май гыч 1 июль марте Волжский муниципал округ ден Звенигово районла гоч «Седмиезерный» Одигитрия Юмо Аван юмоҥаж дене крестный ход эрта.
Ырес да юмоҥа дене лекше-влак корныш 17 майыште Волжск гыч Купсола велке тарваненыт. Эртыме маршрутышто нуно храмлаш шогалыт, чыла вере молебен-влак эртат.
1 июльышто юмоҥам Шернур посёлкыш намиен шуктышаш улыт. Тусо черкыште кумалме деч вара юмылан ӱшаныше-влак Волжский кундемысе Азъял-Пӧтъялысе Свято-Гурьевский храмыш корным кучат. Лач тушто ты юмоҥа аралалтеш.
Йошкар-Ола да Марий епархийын сайтше гыч налме фото.