Черке да кучем дене пырля

Марий Элыште XIII Рошто лудмашлан стартым пуымо.
Йошкар-Оласе Православий рӱдерыште «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» темылан пӧлеклалтше XIII Образовательный Рошто лудмашын пленар заседанийже эртен.
Мероприятийыште Марий митрополийын священнослужительже, подразделений вуйлатышыж ден пашаеҥже, тӱвыра да социальный сферлан, ача-ава-влак обществын представительже, педагог ден студент-шамычым Йошкар-Ола да Марий митрополит Иоанн, республикым вуйлатыше Юрий Зайцев, Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин саламленыт.
Йошкар-Ола да Марий митрополит Иоанн ончыкылык тукымым куштымаште тӱҥ негыз семын ешым да духовный тӱҥалтышым палемден.
«Икшывым воспитатлыме паша ньогалан негызым пыштыме тат гычак тӱҥалеш. Йоча ончыкылык илыш корнышкыжо ача-ава деч генетикым веле огыл, тыгак акдыме чоным налеш. Юмо айдемым поро чонаным ыштен, да Господь дене кылна мемнам тичмаш личностьым ышта. Тиде кылым сулык пытара, тудо айдеме деч тӱҥ поянлыкым – кажнынан верч тыршыше да кажныланна мо кӱлмым пуышо Юмым йӧратымашым – поген налеш», – манын митрополит да Юмо ден Шочмо эллан ӱшанле ончыкылык тукымым куштымаште обществе ден черкын иктыш ушнаш кӱлмыштым палемден.
«Кызытсе обществе пеш кугу вашталтышым чыта, сандене образований, еш да общественный институт-влак тичмаш личностьым куштымаште кугу верым налыт. Рошто лудмаш – тиде науко, образований, искусство да вера дене кылдалтше еҥ-влакын вашмутланыме кумдыкышт», – мероприятийын кӱкшытшым аклен Юрий Зайцев.
Михаил Васютин Рошто лудмашын участникше-влакым саламлымыж годым Кугыжаныш Погынын образований ден молодёжный политикылан, патриотический воспитанийлан кугу тӱткышым ойырымыж нерген ойлен, нуным сай илышын негызше семын палемден.
«Ме Волжский да Йошкар-Ола епархий-шамыч дене пеҥгыде кылым кучена, нунын дене вашла мутланаш эре ямде улына. Ӱшанем, черкын, кугыжанышын да обществын тыгай вашкылышт кызытсе илышын йодмыжлан келшышын вашешташ йӧным ышта», – манын депутат корпусым вуйлатыше да Рошто лудмашын участникше-влаклан чапле паша лектышым тыланен.
Рошто лудмашын кышкарыштыже педагогический конференций, «йыргешке ӱстел», парламент вашлиймаш, семинар, мастер-класс, ӱчашымаш, презентаций, ончер, социальный акций, ача-ава погынымаш-влак эртат.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын фотожо.