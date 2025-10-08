ПРАВОСЛАВИЙ

Икмыняр передачым ыштат

Светлана Носова Comment(0) Материалым 8 гана онченыт

Марий Элыш «Союз» телеканалын съемочный группыжо толын.

Йошкар-Ола да Марий митрополит Иоаннын благословенийже почеш  тудын еҥже-влак Надежда Калининан «По святым местам» авторский  программыжлан материалым чумыраш тӱҥалыт. Надежда Марий Элыш икымше гана  толын. А теве оператор Антон Решетов – кумшо гана. Епархиальный упраленийын увертармыж почеш, съемочный группо Йошкар-Ола, Козьмодемьянск олаласе, Юрино посёлкысо да Юрино ден Курыкмарий  районласе черкылаште, Ежово-Мироносицкий монастырьыште, тыгак Волжский епархийште лиеш. Варажым «Союз» телеканалыште Марий кундемын святыньыже-влак нерген передаче цикл лекшаш.

Снимкыште: «Союз» телеканалын пашаеҥже-влак – Йошкар-Олаште.

Фотом «Православие в Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме.

