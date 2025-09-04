Чон ласкалыкым пуышо вер гыч

8-18 сентябрьыште Марий Элыште Юмынаван Мироносицкий юмоҥаж дене крестный ход эрташ тӱҥалеш.
Корныш лекше-влак Медведево районысо кугурак илем-влак да Йошкар-Ола гоч эртат. Кажне храмыште юмоҥам торжественно вашлийыт, молебеным эртарат. Ырес дене черке йыр коштын савырнымеке, вес илемысе храм велке корным налыт.
Крестный ход Ежовысо Мироносицкий монастырь гыч 10 шагатат 30 минутлан тӱҥалеш. Ким, Юшково, Кузнецово, Данилово, Семёновко гоч каслан Йошкар-Оласе Тумер микрорайонысо Серафим Саровский лӱмеш черкыш толын шушаш улыт. Вес кече гыч юмоҥам Йошкар-Оласе чыла черкылашке коштыкташ тӱҥалыт. 18 сентябрьыште крестный ход мӧҥгеш монастырьыш пӧртылеш.
Таче тыште пӧръеҥ-влак уке улыт
* Пытартыш ийлаште Мироносицкий юмоҥалан пӧлеклалтше крестный ходым 8 сентябрьыште, Юмынаван Владимирский юмоҥажлан пӧлеклалтше кечын, эртарат. А 19 сентябрьыште монастырьыште Марий у орланыше святой-влакым шарныме кече палемдалтеш. Тушто нунылан лӱмын часамла уло.
* Тӱҥ святыньылан тыште Юмынаван Мироносицкий (Царевококшайский) юмоҥаже шотлалтеш. Тудлан Мироносицкий храмыште вуйым саваш лиеш. Шке жапыштыже лач тудын образше монастырьлан негызым ышташ полшен. 1647 ий 1 майыште (у стиль дене 14 май) тысе кресаньык Андрей Жолнинлан пасушто тудо кончен. Юмоҥа вигак ӧрыктарен: образше йомынат, угычат кончен, чот волгалтынат кертын. А волгалтмыж годым кумалше еҥ-влак тӱрлӧ чер деч эрненыт.
Пеш вашке тудын нерген Царевококшайск марте увер шарлен. Санденеак воеводын кӱштымыж почеш образым олан соборный храмышкыже конденыт, а вара Москош колтеныт. Тудо жапыште тыгай ӧрыктарыше юмоҥам кугыжалан ончыктыман улмаш. Кок ий наре тудо кугыжаныш палатыште лийын, Моско калыклан «полшен». 1649 ийыште кугыжа Алексей Михайлович образым мумо верыште пӧръеҥ монастырьым ышташ, а юмоҥажым Царевококшайскыш пӧртылташ кӱштен.
* Монастырьын тӱҥ архитектур памятникшылан ош колокольнян Миром наҥгайыше ӱдырамаш-влаклан соборышт шотлалтеш. 1719 ийыште тудым чоҥен шуктеныт. Тӱжвал сынже нигунам вашталтын огыл.
* Монастырьым кодшо курымын кумлымшо ийлаштыже петыреныт. Тушто ялозанлык техникумын олмыктымо мстерскойжо-влакым почыныт. Храмын ӱлыл ужашыштыжат трактор-влак шогеныт, алтарьыште эсогыл вургемым мушмо вер лийын. Варажым тыште спортзалым, клубымат почыныт. Чыла тидыжат ала тунамак монастырьын святыньыжын йоммыж дене кылдалтын. Кушко тудо лийын – иктат ок пале. Южо юмоҥажым варажым верысе посна еҥ-влак конденыт, оласе тоштер гыч пуэныт.
* Ты кумдыкыштак вуйым савыме кугу ыресым ужаш лиеш. Туштак – шӱгарла. Совет жапыште шуко черке еҥым тушан пытарыме нерген ойлат, санденак вуйым саваш толшо-влак эре улыт.
* 1993 ийыште илемым Руш православный черкылан пӧртылтеныт да тудым уэмден олмыкташ тӱҥалыныт.
* 1994 ийыште патриарх Алексий II благословенийже почеш тышке Ярославль епархийын Толгаский монастырьже гыч монахиня-влак Варвара ден Ардалиона толыныт да тудым ӱдырамаш монастырьыш савырыме пашам тӱҥалыныт.
* 1999 ийыште обительын 350 ияш лӱмгечыжлан Мироносицкий юмоҥа да ырес дене кайыме йӱлам ылыжтеныт.
* 1764 ийыште Екатерина II кугыжан реформыж почеш, Мироносицкий монастырьым «заштатный» радамыш кусареныт улмаш. Кугыжаныш деч нимогай полыш лийын огыл. Но тусо илыш чотак вашталтын огыл: монах-влак юмыйӱла паша дене пырля озанлык сомылкам тугак шке вий дене шуктеныт, вет обительын мландыже шуко, икмыняр вакшше, мӱкш отарже, моло оралтыже ятыр лийын.
* Таче тушко миет да тугай ласкалыкым шижат. Санденак паломник-влак эре улыт. Тыште верланыше Иоанн Предтечалан, Марий у орланыше святой-влаклан часамла-влак, Пресвятой Богородицым храмыш пуртымылан храм, памаш кумдыкышто Мироносицкий юмоҥалан часамла, озанлык паша дене кылдалтше оралте-влак, мотор сад, пӱя, тӱрлӧ кушкыл – чылажат чоныш ласкалыкым пурта.
Светлана Носова ямдылен
Светлана Носован фотожо