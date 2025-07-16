Килемар районысо Молевой ерыште «Еш – тиде изи черке» XX региональный православный форум эрта.
Тудо РФ субъектлаште молодёжный политикым комплексно вияҥдымаш программын «Регион для молодых» всероссийский конкурсшын кышкарыште республикын Молодёжный политике комитетше полшымо дене эрта. Тений тудо Кугу Отечественный сарыште Сеҥымашлан 80 ий теммылан пӧлеклалтын. 14-19 июль гутлаште тушко толшо еш-влак пырля каналтат, жапымат пайдалын эртарат. Фестиваль годым тӱрлӧ тренинг, мастер-класс, спорт турнир, интеллектуал модыш, ярмиҥга да молат эртат.
Снимкыште: фестивальым почмо годым.
Фотом «Туризм в Килемарском районе» воткыл лштыкше гыч налме.