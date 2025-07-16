ПРАВОСЛАВИЙ

«Еш – тиде изи черке»

Светлана Носова Comment(0) Материалым 19 гана онченыт

Килемар районысо Молевой ерыште «Еш – тиде изи черке» XX региональный православный форум эрта.

 Тудо РФ субъектлаште молодёжный политикым комплексно вияҥдымаш программын «Регион для молодых» всероссийский конкурсшын кышкарыште республикын Молодёжный политике комитетше полшымо дене эрта. Тений тудо Кугу Отечественный сарыште Сеҥымашлан 80 ий теммылан пӧлеклалтын. 14-19 июль гутлаште тушко толшо еш-влак пырля каналтат, жапымат пайдалын эртарат. Фестиваль годым тӱрлӧ тренинг, мастер-класс, спорт турнир, интеллектуал модыш, ярмиҥга да молат эртат.

Снимкыште: фестивальым почмо годым.

Фотом «Туризм в Килемарском районе» воткыл лштыкше гыч налме.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
ПРАВОСЛАВИЙ

Христиан просвещений да руш тӱвыра нерген Йошкар-Олаште мутланеныт

Кодшо арнян Йошкар-Олаште «Христиан просвещений да руш тӱвыра» темылан пӧлеклалтше шымше Мироносицкий лудмаш эртен.  

Опубликовать в Одноклассники
ПРАВОСЛАВИЙ

Марий кундемыште православный епархийым ыштымылан 25 ий темын

Тиде кечылаште Марий кундемыште православный епархийым ыштымылан 25 ий темын. 1993 ий 25 июльышто Семёновка селасе Пресвятой Юмым шочыктышо лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ПРАВОСЛАВИЙ

30 ий эртен…

Тачысе кечылан Марий Элыште чылаже 156 приходысо храм уло. Тушто 136 священник ден 12 диакон пашам ыштат. Тений 25 лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий