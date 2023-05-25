26 майыште – Россий предпринимательстве кече

Шернур сырым Российысе 43 регионышто налыт

Тыгай предприятийже Россий мучко пеш шагал: тушто кум тӱрлӧ – ушкал, каза, шорык – шӧр гыч да промышленный кӱкшытыштӧ 250 утла тӱрлӧ продукцийым ыштен луктыт. Мом, маныда? Сырым, шӧр продукцийым, йоча кочкышым, пелефабрикатым, кондитер изделийым, каза ӱй негызеш шкешотан Shernur косметикым… Мутат уке, «Шернур сырзавод» ЗАО нерген мутна.

Заводын продукцийже Россий да тӱнямбал кӱкшытан выставкылаште ик гана веле огыл кугу награде дене палемдалтын. 2022 ийыште – «Шӧртньӧ шыже» Россий агропромышленный выставкын шӧртньӧ да бронзо медальже, а 2023 ийыште – «Продэкспо-2023» тӱнямбал выставкын гран-приже дене. Тыгак тудо «Инноваций продукт» номинацийыште шӧртньӧ шӱдырым да «Российысе эн сай 100 продукт» семын шӧртньӧ медальым налын.

2016 ийыште «Шернур камамбер» сырым ыштен лукмо линийым пашаш колтымо. А тиде сырже мо дене ойыртемалтеш, паледа? Тутло ош пунышкышан улмыж дене. Да, мо шонеда, тудо 2018 ийыште Францийысе тӱнямбал выставкын бронзо наградыже дене палемдалтын.

Таче завод рикотта, кроттен, шевр, тыгак Мартелло, Мариджано, Турне, Качотта гай коман (кужун аралалтше да кӱкшын аклыме) сырлам ыштен луктеш. А кумдан палыме «Шернур легенде» сыр Марий Элын официальный брендшылан шотлалтеш, Шернур сырзаводышто гына лукташ лийме аралтышан патентше уло. Ты заводын сыржым Российысе 43 регионышто налаш лиеш.

Шукерте огыл шернур рикотта да крем-чиз негызеш кондитер изделийым, тыгак пельмень, равиолли, чебурек, подкогыль, мелна, сырник гай пелефабрикатым ыштен лукшо линийлам пашаш кычкыме. 2022 ийыште гына 43 у продукцийым ямдылаш тӱҥалме.

Сырьёжат верысе, тысе вольык – ушкал, каза, шорык – деч налме. Сандене, «Шернур сырзавод» ЗАО-н директоржо Сергей Черных манмыла, «Марий Элыште ыштыме» ойсавыртыш предприятийын продукцийжылан тӱрыснек келшен толеш. А таче лач тыгай лӱман выставке-ярмиҥга Йошкар-Оласе Чарла кремльыште лиеш.

Юрий ИСАКОВ

Фотом заводын альбомжо гыч налме

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