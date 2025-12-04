Российын Президентше дене вияш эфир

19 декабрьыште Российын Президентше Владимир Путин дене вияш эфир лиеш.
Элнам вуйлатыше «Итоги года с Владимиром Путиным» программыште журналист ден калык-влакын йодышыштлан вашешта.
Тургыжландарыше йодышым moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) электрон адресыш, 0–40–40 номерыш СМС але ММС-сообщенийым колтен, 8–800–200–40–40 телефон номер дене йыҥгыртен пуаш кертеш.
Тыгак йодыш-влакым специальный мобильный приложений полшымо дене колташ лиеш. Тудын нерген радамынрак программын сайтыштыже умылтарыме.
Видеом, текст йодышым «ВКонтакте» ден «Одноклассники» воткыл лаштык гоч колташ лиеш, рашемденыт РФ Президентын пресс-службыштыжо.
Воткыллаште программын официальный группыжо-шамыч: vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Тыгак MAX мессенджерын чат-ботшо дене пайдаланаш лиеш: max.ru/moskvaputinu.
Йодышым таче 15 шагат гыч 19 декабрь марте (передаче кайыме жапыште) пуаш лиеш.