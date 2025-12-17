МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Ий – яклака, от эскералт – моклака…

Светлана Носова Комментарий Материалым 52 гана онченыт

Шыже гыч телыш куснымо игечым тений «пӱртӱс лӱҥгалтыш» манаш гына кодеш: я йӱкшемда, я левешта. Кеч-мо мо гынат, вӱд вичкыж ий дене леведалтын. Но колызо-влакым тиде огеш лӱдыктӧ. Икшыве-шамычланат  вӱдым кузе ий налеш манын пален налаш оҥай, тыгак вӱд деке вашкат. Чыла тидыжак туткарыш шуктен кертеш. Тидын шотыштак утарыше-влакын икмыняр пайдале каҥашышт йӧршеш уто ок лий.

* Вичкыж ийын кӱжгытшым тергыман, йолым кырыман огыл.

* Ик сер гыч весыш куснаш кӱвар уке гын, ий ӱмбаке лучо лекташ огыл.

* Поснак пычкемыш але тӱтыра годым тидым ышташ нимолан.

* Поснак лӱдыкшылан тугай ий шотлалтеш, кунам тораштак огыл ий кокла гыч вӱд лектын шинча.

* 3 сантиметр кӱжгытан ий йочан нелытшымат огеш чыте, эн шагалже тудо 7 сантиметр лийшаш, тидын годым йӱштӧ игече арня деч шагал огыл шогышаш.

* Ий ӱмбач каяшак кӱлеш гын, палдырныше йолгорно але улшо ече корно дене эртыман (тудыжо уке гын, ий ӱмбаке волымо деч ончыч кайышашлык маршрутым рашемдыман).

* Кылмыше эҥерым лучо ечым чиен вончаш, тидын годым ечын крепленийжым мучыштарыман: кӱлмӧ годым ечым писын кудаш кудалташ  лиеш. А ечытоям кидыште йыр пӱтырыде  кучыман, лӱдыкшӧ годым тыгак писын шолен колташ лийже.

 * Ий дене петыралтше вӱдым тӱшкан вончымо годым еҥ-влак коклаште  5-6 метр дистанцийым кучыман.

 * Пеленда рюкзак уло гын, тудым ик вачываке сакыман, ошкылмыда годым ий тодылалтеш гын, нелытым иканаште кудашын кудалташ лийже.

* Ий ӱмбаке лекташ кӱлмӧ годым пелен 20-25 метр кужытан пеҥгыде кандырам але шнурым налман. Ик мучаштыже оҥго семын кылдышым ыштыман да нелытым сакалтыман. Нелытше вӱдыш пуреҥгайышылан  шнурым кудалташ йӧным ышта, а оҥгыжо тудлан коҥлайымаке чыкен, вӱдыштӧ кучалташ полшен кертеш.  

Вӱдыштӧ туткар лиймым ужында гын, тидын нерген 112 номер дене  утарыше-шамычлан йыҥгыртыман.

 Светлана Носова ямдылен

Михаил Скобелевын фотожо

 

 

 

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Саламлынеда, чаманымашым каласынеда?..

А тидлан эн ончычак тӱлаш кӱлеш. Тыглай саламлымаш 200 теҥгем шога гын, фотоан – 250 теҥгем, а чаманымаш – лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Тачат ойган увер толеш…

Сеҥымашын кечын 77-ше лӱмгечыжым ме уремлаште ветеран-влак деч посна вашлийынна. Но тидын годымак мемнан коклаштак кызыт Украинысе спецоперацийыште участвоватлыше лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Нылытышат – вӱд воктене

2028 ийыште «Туризм да унам вашлийме индустрий» национальный проект дене келшышын, Марий Элыште чыла шотыштат кызытсе жаплан келшыше «Вӱдленд» лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий