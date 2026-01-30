Газификаций
Палынак ончылтен
Марий Эл ешарен газифицироватлыме программым илышыш ӱшанлын пуртен толеш.
Газификаций шотышто федерал штабын заседанийже лийын. Тудым РФ правительстве председательын алмаштышыже Александр Новак почын да ушештарен: Россий президент Владимир Путин 2030 ий марте элыштына 1,6 миллион суртлан газым ситараш задачым шынден. Заседанийыште ешарен газифицироватлыме пашам ӱмаште кузе шуктымо, тенийлан да ончыкылан мом палемдыме нерген йодышым ончымо.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев совещанийым видеоконференций йӧн дене эскерен. «Газым ешарен пуртымо программе республикын экономикыжлан пайдам пуа, чоҥышо отрасльым вияҥда да у паша верым почеш. Тыге регионын инсестицийым савырен кертме йӧнжӧ кумдаҥеш», – палемден регион вуйлатыше.
Республикна ты программе дене элысе кокла показательым палынак ончылтен. Газ сетьыш потребительым ушымаш график дене келшышын шукталтеш. 2026 ий 22 январьлан 10 тӱжем утла йодмаш гыч 9 тӱжем утлаж, але 89 процентше, почеш газым пуртымо. Сад товариществыла деч 283 йодмаш лийын гын, 79-ыжым шуктымо.
Социальный газификацийлан тӱткыш ойыралтеш – тыгай кӱлешлыкан фельшер-акушер пункт ден тунемме органзаций-влак газ сетьыш яра ушалтыт. 2023-2024 ийлаште кум фельдшер-акушер пунктыш, кандаш тунемме организацийыш, тидын шотыштак куд школ ден кок йочасадыш, газым пуртымо.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: совещанийыште каҥашыме.
Денис Речкинын фотожо.