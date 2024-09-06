Поҥго ӧрыктара

Тенийысе кеҥеж республикыште илыше-влакым поҥго дене куандара. «Марий чодра» национальный паркыште, эсогыл, пел метр лопкытан, 4 килограмм нелытан йыргешке поҥго-влак лектыныт.

Тыгайжым паркын пашаеҥже-влак Элнет эҥер воктене эсогыл 30 наре верештыныт. Нуно рат денат шинченыт.

Поҥгын научный лӱмжӧ – головач. Тудо шар гай. Тыгай поҥго лийын кертеш манын колалтынат огыл, эсогыл, Балдаевын рушла-марла билогий термин мутерыштыжат уке. Эколог-влакын палемдымышт почеш, ик поҥгыжо 10-15 килограмм мартеат кушкеш. Кугу поҥгыжо 7 триллион марте спорым луктын кертеш. Кеч тудо тӱшка дене веле огыл, шкетынат кушкеш. Но ик гана шочмеке, тудо икмыняр ийлан йомеш. Сандене тений головач-влакын шочмыштлан парк пашаеҥ-влак шкештат ӧрыныт.

Но тыгай поҥгым погаш нимолан, вет тудым Марий Элын Йошкар книгашкыже пуртымо.

Тений паркыште весёлко поҥгат уло. Тудат шке сынже дене веле огыл, поснак шӱйшӧ пушым шарымыж дене ӧрыктара. Туге гынат интернет гоч килограммжым эн шагалже 2 тӱжем теҥге дене ужалат. Молан йодыда? Поҥго чыла вере ок куш да айдемым эсогыл рак чер дечат эмлен кертмыж нерген ойлат. Но тидымат ончыч специалист-влак деч рашемдыман. Поҥгыжо муно гай лиеш, диаметрже 6-7 сантиметрыш шуэш, тӱжвал сынже ошо да лавыран ош тӱсан. Поҥго кушмо семын вес сыным налеш. Муно гай поҥгыжо пеш кужу жап мландывалне киен кертеш. Вара вуйыштыжо шелалтеш да шелше гыч шляпке дене пырля поҥгын йолжо кушкаш тӱҥалеш. 15 минутышто саде йолет 15-20 утла сантиметр марте нӧлталалтеш. Йолжо кушмо фактым эсогыл Гиннессын книгашкыже пуртымо. Кушмекак, поҥго моткоч осал пушым шараш тӱҥалеш.

С.Носова

Снимкыште: Головач коклаште.

Республикысе ер-влакым шымлыше да фотом ышташ йӧратыше Сергей Малановын соцкыл лаштыкше гыч налме.