Конкурс: Герой-влакым шарнымашлан пӧлеклалтеш

«Защитники Отечества» фонд «Памяти героев верны» усталык паша всероссийский конкурсым увертарен.

7 июль марте паша-влакым икмыняр номинаций дене колташ лиеш:

• «Я в сердце бережно храню» да «Семья героя» теме-влак дене эссем. Тудо СВО событийлан пӧлеклалтшаш.

• Автор-влакын почеламутышт/ фотографийышт/ мурышт/ плакатышт.

• Посна номинаций «Движение первых» йоча да самырык-влакын общероссийский движенийшт деч: СВО событийлан але участниклан пӧлеклалтше видеоэкскурсий.

Конкурсым тений ноябрьыште иктешлат, а сеҥыше-влакым декабрьыште палемдат.

С.Носова