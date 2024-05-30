«Защитники Отечества» фонд «Памяти героев верны» усталык паша всероссийский конкурсым увертарен.
7 июль марте паша-влакым икмыняр номинаций дене колташ лиеш:
• «Я в сердце бережно храню» да «Семья героя» теме-влак дене эссем. Тудо СВО событийлан пӧлеклалтшаш.
• Автор-влакын почеламутышт/ фотографийышт/ мурышт/ плакатышт.
• Посна номинаций «Движение первых» йоча да самырык-влакын общероссийский движенийшт деч: СВО событийлан але участниклан пӧлеклалтше видеоэкскурсий.
Конкурсым тений ноябрьыште иктешлат, а сеҥыше-влакым декабрьыште палемдат.
С.Носова
Конкурс: Герой-влакым шарнымашлан пӧлеклалтеш
«Защитники Отечества» фонд «Памяти героев верны» усталык паша всероссийский конкурсым увертарен.