«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Конкурс: Герой-влакым шарнымашлан пӧлеклалтеш

Светлана Носова Comment(0) Материалым 11 гана онченыт

«Защитники Отечества» фонд «Памяти героев верны» усталык паша всероссийский конкурсым увертарен.
7 июль марте паша-влакым икмыняр номинаций дене колташ лиеш:
• «Я в сердце бережно храню» да «Семья героя» теме-влак дене эссем. Тудо СВО событийлан пӧлеклалтшаш.
• Автор-влакын почеламутышт/ фотографийышт/ мурышт/ плакатышт.
• Посна номинаций «Движение первых» йоча да самырык-влакын общероссийский движенийшт деч: СВО событийлан але участниклан пӧлеклалтше видеоэкскурсий.
Конкурсым тений ноябрьыште иктешлат, а сеҥыше-влакым декабрьыште палемдат.
С.Носова

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