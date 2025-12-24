У ий вашеш

Марий Элыште У ий пайрем вашеш чодыраште изи кож-влакым шолып ынышт ру манын эскерат.
Тидын шотышто чодыра инспектор-влак кажне кечын гаяк патрульыш лектыт. Нунын умылтарымышт почеш, кож, нулго, пӱнчӧ укш-влакым ончылгоч эрыкташ палемдыме участкылаште руымо пушеҥгыла гыч веле ямдылаш лиеш. Изи кож-шамычымат лач тыгай участкылаште руэн ужалымашке луктыт. А чодыра фондыш пурышо кумдыклаште иман пушеҥгым руаш огеш лий. Тидлан административно веле огыл, уголовнат мут кучаш шогалтен кертыт.
Теве Савино селаште территориальный общественный самоуправленийын пашаеҥже-влак У ийлан кудывечыш чодырасе кожым шогалтыме олмеш, оҥай шонымашым илышыш шыҥдареныт. Ончыч ешлаште утыш лекше искусственный кож-влакым погымо нерген уверым шареныт. Кумылан-влак лектыныт. Эшежым пошкудо кумдыкышто пӧртлам чоҥышо компаният икмыняр кожым пуэн. ТОС пашаеҥ-влак варажым верысе калыкын полшымыж дене нуным кертме семын сӧрастареныт. Ынде Савиныште У ий кож-влакым чумырымо пайрем чодыра шочеш манашат лиеш.
Снимкыште: ужар кож укш гыч кидмастар-влак пайремлан могай-гына сылнештарышым огыт ыште.
Светлана Носован фотожо