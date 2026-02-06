Кӱкшӧ награде
Заводна орден дене палемдалтын
Марий Эл вуйлатыше Полупроводник прибор заводын пашаче ешыжлан Александр Невский орденым кучыктен.
Тыгай кугыжаныш наградым Россий президент Владимир Путин «Элемент» компаний-влак группыш пурышо предприятийлан промышленностьым вияҥдымаште кугу кӱкшытыш шумыжлан пуаш ыштен.
«Предприятий республикысе промышленный комплексыште ик эн ончылно кая. Таклан огыл Александр Невский орденым, Российын ик эн почётан кугыжаныш наградыжым, республикыште ик эн ончыч налын», – палемден Юрий Зайцев.
«Полупроводник прибор завод» АО-н историйже Кугу Отечественный сар жапыште тӱҥалын – икымше станоклам 1941 ий 1 ноябрь гыч пашаш колтымо.
Кызыт завод шке продукцийжым Российысе микроэлектронике отрасльын кугурак ужашыжлан ситарен шога. Тӱҥ сатужо – интегральный микросхемылан кучылтшаш кугемдыме рашлыкан металлокерамике корпус. Эртыше ийлаште чылаже 900 утла тӱрлӧ тыгай изделийым ыштыме. Кызыт кӱкшӧ технологиян металлокерамике корпусын у видшылан тӱҥ тӱткыш ойыралтеш.
РФ правительстве ден Марий Эл правительстве предприятийын пашажлан полшен шогат – субсидийым, льготан займ ден кредитым ойырат. 2025-2028 ийлан производство куатым пужен ышташ 4 миллиард наре теҥгеаш инвестиций проектым илышыш пурташ палемдыме.
«Элемент» ПАО-н президентше Илья Иванцов палемден: предприятийын продукцийже деч посна элысе радиоэлектронный промышленность лийын ок керт ыле. А заводын генеральный директоржо Андрей Нарбутт ешарен: пытартыш ийлаште изделийым вич пачаш утларак лукташ тӱҥалме.
Пашаче ешым тыгак Федераций Совет Обороно да лӱдыкшыдымылык комитет председательын икымше алмаштышыже Сергей Мартынов ден Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин саламленыт.
Туштак ЗПП ден ММЗ, «Элемент» ГК ден Марий Эл правительстве коклаште пашам пырля ыштыме шотышто корно картым пеҥгыдемдыме. Мучашлан заводын пашаче ешыжым Александр Невский орден дене наградитлыме нерген шарнымашан возымым почмо.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: заводын пашаже да продукцийже дене палыме лиймаш.
Денис Речкинын фотожо.