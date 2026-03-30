Изи Какшан почылташ ямдылалеш

Шошо вӱдшор 12 апрельыште йӱдшӧ-кечыже кая, ойленыт кугезына-влак. Республикысе гидрометеорологий службын уверже почеш Изи Какшан эҥерысе вӱдым 1929 ий гыч эскаш тӱҥалыныт. Вӱдым эскерыме постым Куярка эҥерын Изи Какшаныш йоген пурымо вер деч 83 метрлан ӱлынрак вераҥдыме. Вӱд тыште ок кылме, амалже – Йошкар-Ола гыч канализаций гыч эрыктыме йогын вӱд толеш.
Эн лӱдыкшыжӧ, кунам эҥерыште вӱд 630 сантиметр марте нӧлталатеш, посёлко вӱд йымаке логал кертеш. Эн лӱдыкшӧ шошо 1947 ийыште лийын. Тунам вӱд 708 сантиметр марте нӧлталалтын, 1998 ийыште – 630 сантиметр марте.
Снимкыште: Изи Какшан койын почылтеш.
Михаил Скобелевын фотожо.