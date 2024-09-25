«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Коктынат ойыртемалтыныт

Светлана Носова Comment(0) Материалым 9 гана онченыт

Ярославль областьыште «Свет миру» тӱнямбал кинофестиваль эртен. Марий Эл гыч кок режиссёрын пашашт сеҥышыш лектын.
«Телепередаче, репортаж» номинацийыште Андрей Огородниковын «Евсеев: Признание ценою в жизнь» фильмже икымше верым, а Денис Шаблийын «Ирга» фильмже «Кӱчык метражан модман фильм» номинацийыште кокымшо верым сеҥен налыныт.
Каласен кодыман, ты фестиваль Российыште ик эн аклыме да кугу фестивальлан шотлалтеш. Тений тушко Испаний, Китай, Италий, Чили, Нидерланд, Индий, Армений, Филиппин, Узбекистан, Польшо, Бразилий, Иран, Ангола, Беларусь, Хорватий да моло эл гыч участник-влак ушненыт.
Светлана Носова
Фотом фестивальын лаштыкше гыч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ ЛӰМГЕЧЕ

«Ужде огыт кодо – пашана кӱлешан»

Марий Турек районлан – 100 ий «Ялозанлык механизаций техникум» ГБПОУ «Ужде огыт кодо – пашана кӱлешан» Кугыжаныш ялозанлык школ лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Верысе пӧлка-влакын идалыкышт

Регион вуйлатыше Юрий Зайцев «Единый Россий» партийын республикысе пӧлкаже-влакын форумыштышт лийын. Тудо Мер полышым пуышо штабыште эртен. Тушко партийын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Юлым пойдарат

Курыкмарий районысо администрацийын йодмыж почеш, Чебоксар водохранлищым стерлядь кол дене пойдареныт. 22 088 изи колым вӱдыш луктын колтеныт. Кажныже лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий