Коктынат ойыртемалтыныт

Ярославль областьыште «Свет миру» тӱнямбал кинофестиваль эртен. Марий Эл гыч кок режиссёрын пашашт сеҥышыш лектын.

«Телепередаче, репортаж» номинацийыште Андрей Огородниковын «Евсеев: Признание ценою в жизнь» фильмже икымше верым, а Денис Шаблийын «Ирга» фильмже «Кӱчык метражан модман фильм» номинацийыште кокымшо верым сеҥен налыныт.

Каласен кодыман, ты фестиваль Российыште ик эн аклыме да кугу фестивальлан шотлалтеш. Тений тушко Испаний, Китай, Италий, Чили, Нидерланд, Индий, Армений, Филиппин, Узбекистан, Польшо, Бразилий, Иран, Ангола, Беларусь, Хорватий да моло эл гыч участник-влак ушненыт.

Светлана Носова

Фотом фестивальын лаштыкше гыч налме