           Ончыкылык корным почаш полша

Юрий Исаков

Энергокружок

Республикыштына «Россеть» группын пашалан кумылаҥдыме шотышто Россий кӱкшытан «Энергокружок» проектшын кокымшо сезонжым мучашлыме.

Тений занятий-влак Йошкар-Оласе 30-шо №-ан да Медведево посёлкысо 3-шо №-ан кыдалаш школлаште 8-ше ден 9-ше класслаште тунемше 49 йочалан идалык мучко эртеныт.

Программе дене келшышын, нунылан физикым келгын туныктеныт, энергетик профессийлан шӱмаҥдыме квиз, тематике почеш уш-акыл модмаш-влак лийыныт, профиль дене келшыше вузын лабораторийышкыже коштыныт, электролӱдыкшыдымылык урок ден мастер-класслам эртареныт.

Тунеммашын практике ужашыштыже электросеть комплексын пашаже да отрасльлан кӱлешан профессийла дене палдареныт. Ӱдыр-рвезе-влак Сетьым виктарыме рӱдерыште, Семёновко РЭС-ыште, тренировкым эртыме полигонышто да пашам аралыме класслаште лийыныт.

Сезоным петырыме торжественный ужаш тунемме учрежденийлаште эртен. «Мариэнергон» пашаеҥже-влак тунемме идалыкым иктешленыт, кружокыш коштшо-влаклан сайын тунеммыштлан сертификатым да шарнымашан пӧлекым кучыктеныт, энергетике отрасльлан ончыкылык специалистым ямдылымашке надырым пыштымыштлан туныктышо-влаклан тауштеныт. А тунемше-влак шке шонымашышт дене палдареныт.

«Энергокружок» проект регионысо талантан самырык-влаклан ончыкылык корным почаш, инженер пашалан кумылаҥаш да келшыше профессийым ойырен налаш полша, палемден «Мариэнергон» директоржо Сергей Хлусов.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: сезоным иктешлыме.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

