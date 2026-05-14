Ик шонымаш – аза шочмо чотым кугемдаш

2026 ий мучаште Йошкар-Олаште у ӱдырамаш консультацийым почаш палемдыме.
Марий Эл тазалык аралтыш министрын алмаштышыже Ангелина Ушакова Йошкар-Оласе клинический больницын чоҥалтше ӱдырамаш консультацийжын кумдыкыштыжо паша совещанийым эртарен.
Кызыт подряд организаций модулян оралтылан негызым пыштыме пашам мучашке шукта.
Совещанийыште инженер коммуникацийым шупшмо да кумдыкым тӱзатыме йодышым онченыт. Тидлан Марий Элын бюджетше гыч оксам ойырымо.
У объектым 2026 ий мучаште сдатлаш палемдыме.
Республикыштына тений пациент-влакым Йошкар-Оласе модульный ӱдырамаш консультаций деч посна эше Звениговышто «Еш» национальный проектым илышыш пуртымо кышкарыште тыгаяк блок-модуль проект почеш чоҥымо ӱдырамаш консультаций приниматлаш тӱҥалеш. Нине кок консультацийлан федерал бюджет гыч 156,6 миллион теҥгем колтымо.
Эртыше 2025 ийыште республикыштына «Еш» нацпроектын «Ава улмым да йоча пагытым аралымаш» регионысо проектше почеш Красногорский да У Торъял районласе больницылаште, Советский, Марий Турек, Морко районласе рӱдӧ больницылаште, Шернур округысо рӱдӧ больницыште ӱдырамаш консультаций-влакым почмо.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын пресс-службыжын фотожо.