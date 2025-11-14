Чаткалык дене ойыртемалтыт

Марий Элысе медицине организаций-влак коклаште «Эн сайын кучымо кумдык» республик кӱкшытан конкурсым иктешлыме.
Конкурсышко районласе шым больнице гыч 20 участник деч йодмаш пурен.
Икымше верыш Параньга районысо Лажмарий фельдшер-акушер пункт лектын, кокымшыш – Волжский районысо Чодыраял Корамас ФАП, кумшым Морко районысо Кокласола врачебный амбулаторий ден Медведево районысо Краснооктябрьский врачебный амбулаторий пайленыт.
Жюри «Профессийлан ӱшанле улмылан, видеосъёмкышто усталык ден чолгалыкым ончыктымылан» да «Администраций ден калыкын ФАП-ын кумдыкшым тӱзатымашке рӱжге ушнымыштлан» кок специальный номинацийым увертарен.
Икымше номинацийыште наградым У Торъял районысо Токтарсола, Элембай, Тошто Торъял фельдшер-акушер пунктлам вуйлатыше-влаклан пуэныт, кокымшо номинацийыште Советский районысо рӱдӧ больницын кугурак медсестраже Любовь Трутникова ден Ӧрша ФАП-ын коллектившым палемденыт.
Кокла медицине пашаеҥ-влакын ассоциацийышт конкурсышто сеҥыше-шамычлан чапле призым ямдылен.
Маргарита ИВАНОВА.
Снимкыште: сеҥыше-влаклан наградым регионын тазалык аралтыш министрже Владимир Гладнев кучыктен.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.