«Цифран мланде паша», «Техник-криминалист» да молат

Таче республикыште «Профессионал-влак» Россий кӱкшытан чемпионатын регионысо этапше стартым налеш.
Элна мучко 2023 ий гыч эртаралтше профессионал мастарлык чемпионат ий гыч ийыш кумдаҥеш: компетенций-влак веле огыл, тудын участникше-влакат ешаралтыт.
Марий Элыштына тенийысе чемпионат кыдалаш профессионал образованийым пуышо 16 организацийыште 58 компетенций дене эртаралтеш. Чылаже таҥасымаште СПО-н 350 студентше ден школышто тунемше 35 ӱдыр-рвезе мастарлыкым ончыкта. Заданий-влакым шуктымыштым 400 утла эксперт акла.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев палемден: «Тиде чемпионат пашазе специальностьым ойырышо да профессионал могырым кушкаш тыршыше, эллан пайдам кондаш шонышо молодёжьым уша. Кажне конкурсантын чонлан келшыше пашам муаш, моштымашым вияндаш да Марий Элын промышленный да экономике куатшым вияҥдымашке надырым пышташ чыла йӧнжӧ уло. Мемнан регионлан виян мастер-влак моткоч кӱлыт».
Чемпионатым поснак тӱткын республикысе предприятий-влак эскерат. Таче таҥасымашын партнёржо-влак радамыште – 150 организаций. Лач нунын полшымышт дене конкурслык заданий-влак ямдылалтыт, нунак участник-влакын пашаштым аклаш индустриальный эксперт-шамычым колтат, тыгак чемпионатын паша программыжын спикерже улыт, стажировкылан верым ойырат, сеҥыше-влаклан пӧлекым ямдылат. Тенийлан Марий Элын 75 предприятийже регионысо таҥасымашын ончыкылык призёржо-шамычлан стажировкым эрташ 275 верым ойырен.
Палемдыман, чемпионат толкынын «Тӱнямбал кыл» принципшым шотыш налын, тений ӱмашсе семынак таҥасымаште Беларусь гыч ик участник таҥаса. Тудо «Чодыра паша мастер» компентенцийыште моштымашым ончыкта.
2026 ийыште чемпионатыш 12 у компетенцийым пуртымо: «Кӱртньӧ дене слесарь паша», «Интерьер дизайн», «Сантехнике да отоплений», «Геопространственный цифран инженерий», «Продавец-кассир», «Пилотдымо авиаций системылан ваштареш шогымаш», «Грузан техникым обслуживатлымаш», «Утарыме паша», «Техник-криминалист», «Медицине да социальный могырым полыш», «Цифран мланде паша», «Агробот («Агроробот-влак»).
«Тиде чемпионат – самырык-влаклан шке мастарлыкым ончыкташ да сай паша веран лияш йӧн», – палемден регионын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Элысе СПО-н соцкылысе лаштыкше гыч налме