КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«Яндар» – лӱмжак могай волгыдо!

Алевтина Байкова Комментарий Материалым 21 гана онченыт

11 ноябрьыште Республикысе курчак театрыште тӱнямбал кӱкшытан «Яндар» II фестивальым пайремлын почыныт.

Тидлан театр коллектив моткоч сайын ямдылалтын. Кокымшо пачашысе фойеште ончаш толшо-влакым кӱслезе-влак сылне сем дене вашлийыныт. И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжын «Чинчывий» ансамбльже тӱрлӧ кундемысе сӱан семым, марий композитор-влакын произведенийыштым шоктеныт.

Аралтыш курчакым ышташ туныктымо мастер-классыш йоча-влак веле огыл, кугыеҥ-шамычат кумылын ушненыт. Шернур кундемын шочшыжо, художник Михаил Александровын кӱчык жапыште еҥ-влакын портретыштым сӱретлымыжым эскераш моткоч оҥай лийын.

Фестивальым почмо дене Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов, Йошкар-Олаште РФ Йотэл паша шотышто министерствын еҥже Лариса Полушина саламленыт.

– Курчак театрна моткоч мотор лӱман фестивальым эртара. «Яндар» шомакшак волгыдым, ончыкылыкым ончыкта. Лач тыгаяк мемнан ончыкылык тукымна, вет ты фестивальыште йоча да самырык-влак ик эн тӱҥ ончышына улыт. Кажне фестиваль у вашлиймашым пӧлекла, эн чапле у спектакль-влакым ончаш йӧным ышта, – палемден Константин Анатольевич да Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын саламлымашыжым лудын пуэн.

Фестиваль жапыште Санкт-Петербург, Ульяновск, Волгоград, Набережные Челны, Мытищи, Омск, Томск, Саранск олала да Китай Республик гыч курчак театр коллектив-влакын мастарлыкыштым ужаш лиеш. Мемнан артист-влак эн изи йоча-шамычлан шындыме «Снег» спектакльым 15 ноябрьыште ончыктат.

Фестивальым Екатеринбург оласе курчак театр «Гоголь. Триптих» постановко дене почын. Тудым зал калык моткоч шокшын вашлийын.

Алевтина БАЙКОВА

Павел Стариковын фотожо

 

 

