«Яндар» – лӱмжак могай волгыдо!

11 ноябрьыште Республикысе курчак театрыште тӱнямбал кӱкшытан «Яндар» II фестивальым пайремлын почыныт.
Тидлан театр коллектив моткоч сайын ямдылалтын. Кокымшо пачашысе фойеште ончаш толшо-влакым кӱслезе-влак сылне сем дене вашлийыныт. И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжын «Чинчывий» ансамбльже тӱрлӧ кундемысе сӱан семым, марий композитор-влакын произведенийыштым шоктеныт.
Аралтыш курчакым ышташ туныктымо мастер-классыш йоча-влак веле огыл, кугыеҥ-шамычат кумылын ушненыт. Шернур кундемын шочшыжо, художник Михаил Александровын кӱчык жапыште еҥ-влакын портретыштым сӱретлымыжым эскераш моткоч оҥай лийын.
Фестивальым почмо дене Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов, Йошкар-Олаште РФ Йотэл паша шотышто министерствын еҥже Лариса Полушина саламленыт.
– Курчак театрна моткоч мотор лӱман фестивальым эртара. «Яндар» шомакшак волгыдым, ончыкылыкым ончыкта. Лач тыгаяк мемнан ончыкылык тукымна, вет ты фестивальыште йоча да самырык-влак ик эн тӱҥ ончышына улыт. Кажне фестиваль у вашлиймашым пӧлекла, эн чапле у спектакль-влакым ончаш йӧным ышта, – палемден Константин Анатольевич да Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын саламлымашыжым лудын пуэн.
Фестиваль жапыште Санкт-Петербург, Ульяновск, Волгоград, Набережные Челны, Мытищи, Омск, Томск, Саранск олала да Китай Республик гыч курчак театр коллектив-влакын мастарлыкыштым ужаш лиеш. Мемнан артист-влак эн изи йоча-шамычлан шындыме «Снег» спектакльым 15 ноябрьыште ончыктат.
Фестивальым Екатеринбург оласе курчак театр «Гоголь. Триптих» постановко дене почын. Тудым зал калык моткоч шокшын вашлийын.
Алевтина БАЙКОВА
Павел Стариковын фотожо