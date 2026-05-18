Вуйлатыше-влак погыненыт

Марий Элыште общеобразовательный организацийлам вуйлатыше-влакын IV форумышт лийын.

Обший образований дене кылдалтше йодыш-влаклан пӧлеклалтше мероприятий Медведево посёлкысо 3-шо №-ан да Руэм школлаште эртен. Школ директор ден образований пӧлкам вуйлатыше-шамычлан Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая 2025 ийысе паша лектыш нерген каласкален да шушаш тунемме идалыкысе тӱҥ задаче-влакым палемден. Тудын ойлымыж почеш, регионышто образований системе федерал кӱкшытын йодмашыже-влакым шуктен вияҥеш, тыгодымак республикын ойыртемже шотыш налалтеш. Федеральный мониторингын иктешлымашыже дене келшышын кызыт Марий Эл Россий Федерацийын субъектше-влак коклаште 36-шо верыште.

Форумышто министр икмыняр педагоглан Марий Эл правительствын Чап грамотшым, тыгак Россий Просвещений министерствын «Просвещенийын отличникше» отличий знакым кучыктен. Ты кечынак тудо «Российын педагог-психологшо-2026» всероссийский профессионал мастарлык конкурсын регионысо йыжыҥыштыже сеҥыше Анна Павловам (Руэм посёлкысо «Родничок» йочасад) саламлен.

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме