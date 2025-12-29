У ий вашеш – кугу куан

Кодшо кечылаште тулык да ача-аван полышыж деч посна кодшо 100 икшывылан у пачер деч сравочым кучыктеныт.
Нунын кокла гыч нылытынже специальный военный операцийын участникше улыт.
Семеновка селасе Молодежный уремыште верланыше пӧртын пачерлаштыже отделкым ыштыме, электрический плитам, сантехникым вераҥдыме.
Илышыштышт тыгай кугу событий лийме дене у пачер оза-влакым Марий Эл вуйлатышын лӱмжӧ дене правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаев саламлен.
2021-2025 ийлаште «Йошкар-Ола» ола округышто гына 459 тулык икшывылан у пачер деч сравочым кучыктымо.
Тений республикыште 232 тулык йоча шке илыме веран лийын. Тидлан эртыше идалыкыште 629,7 миллион теҥге ойыралтын.
Марий эл вуйлатышын пресс-службыжын уваерже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен.