Кучемыште
Кугыжаныш программылам шукташ
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев кугыжаныш программе ден национальный проектлам, республикым социальный да экономике могырым вияҥдыме индивидуальный программым 2026 ийыште шуктен толмо йодышлан пӧлеклалтше совещанийым эртарен.
Федерал ден регионал бюджетла гыч 29 кугыжаныш программе почеш финансироватлыме кугыт тений кодшо ийысе гаяк кодеш да 66,6 миллиард теҥгеш шуэш, увертарен промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министр Владимир Халюзин.
Республикыште «Экономике вияҥмаш да инвестиций паша» программым умбакыже шуяш 1,2 миллиард теҥге ойыралтеш. Промышленностьым вияҥдыме фондлан 194 миллион теҥге да Инвестиций велым вияҥме фондлан 388 миллион теҥге ешарен пуалтеш. Тидыже 9 деч шагал огыл инвестиций проектым шукташ полша. Нунышт у паша верлам почыт да бюджет деч ӧрдыжсӧ 700 миллион наре инвестицийым савырат, тыге чыла кӱкшытан бюджетыш 520 миллион утла теҥгем кондат.
Юрино посёлкышто пассажир причалым чоҥымо пашалан 151 миллион теҥгем ойыраш палемдыме. Туризм сферыште тыгак уна-влакым вераҥдыме верлам (глэмпинглам) чоҥымо, Йошкар-Олаште турист рӱдерым ыштыме, Россий да тӱнямбал кӱкшытан выставкылаште отрасльым ончыко шӱкымӧ да Марий Элыште кугу мероприятийлам эртарыме паша умбакыже шуйна. Тидлан тений 105 миллион утла теҥге колталтеш.
«Промышленностьым вияҥдымаш да тудын таҥасен кертмашыжым кугемдымаш» программым шукташ 125 миллион теҥге кӱлеш лиеш. Ты окса у оборудованийым налме, Россий компанийла дене лизинг договор почеш икымше взносым тӱлымӧ, тыгак Компетенций регионал рӱдерын пашажлан йӧным ыштыме роскотын ужашыжым шӧраш кая.
Изи да кокла кугытан предпринимательствылан кугыжаныш полышым пуымо пашалан 21,6 миллион теҥгем ойыралтеш гын, республикыште илыше-влакын верысе тӱҥалтышыштлан полшаш – 141 миллион теҥге.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: совещанийыште каҥашымаш.
Денис Речкинын фотожо.