ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Выпускник деч чапле пӧлек

Юл кундем кугыжаныш технологий университетын выпускникше вузын Чодыра да чодыра дене пайдаланыме институтшылан 15 ноутбукым пӧлеклен.

Тиде выпускникше – «Геникс» научно-производственный фирмылан негызым пыштыше, Российын почётан химикше Геннадий Никитин.

– Волгатех шке выпускникше-влак дене кугешна! Геннадий Степанович  Чодыра да чодыра дене пайдаланыме институтланна шергакан пӧлекым ыштен. Вузым вияҥдаш надырже – икымше огыл, – палемден торжественный

вашлиймаш годым ПГТУ-н ректоржо Игорь Петухов.

Геннадий Степановын полшымыж дене 2014 ийыште инжиниринг да промышленный дизайн дене «Биоэнергия» рӱдер почылтын.

– Тиде вузым 1961 ийыште тунем пытаренам. Тунам тыште йӧршеш вес сӱрет лийын. Но иктым пеҥгыдын каласен кертам: вуз мылам сай шинчымашым веле огыл пуэн, тудлан кӧра тӱняончалтышем кумдаҥын. Шуко областьым палыме илышыште моткоч кӱлешан. Санденак тунем пытарымекат, институт дене вашкылым йомдарен омыл да кертмем семын полшаш тыршенам», – каласен Геннадий Степанович.

Г.Кожевникова

Фотом ПГТУ-н соцкылысе лаштыкше гыч налме.

