Тӱрыс шуктыман

«Рӱдӧ да Юл кундем Россетьлан» вуйын шогышо «Рӱдӧ Россеть» ПАО-н генеральный директоржо Борис Эбзеев компанийласе филиал-влакын вуйлатышышт дене оперативный совещанийым эртарен.
Палемдыме: мучашке лишемше идалык тыглай лийын огыл, тидын шотыштак – чек деке лишыл регионласе обстановкылан кӧрат. Сандене совещанийыште энергообъект да тушто ыштыше-влакым аралыме ешартыш мерылан тӱткышым ойырымо.
Тылеч посна компаний-влакын 10 тылзаш пашаштым иктешлыме, идалык мучаш марте мом ыштен шуктышашым рашемдыме, шушаш ийлан задачым радамлыме.
Совещанийым иктешлышыла, Борис Эбзеев палемден: идалыкаш тӱҥ показательыш тӱрыс шуман да шушаш ийысе планлан кӱлын пижман.
Снимкыште: Борис Эбзеев.
Юрий Исаков.
Фотом «Рӱдӧ Россеть» ден «Мариэнергон» пресс-службышт деч налме.