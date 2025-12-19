Тӱрыс шуктыман

УВЕР ЙОГЫН

Юрий Исаков Материалым 34 гана онченыт

Иктешлыме

«Рӱдӧ да Юл кундем Россетьлан» вуйын шогышо «Рӱдӧ Россеть» ПАО-н генеральный директоржо Борис Эбзеев компанийласе филиал-влакын вуйлатышышт дене оперативный совещанийым эртарен.

Палемдыме: мучашке лишемше идалык тыглай лийын огыл, тидын шотыштак –  чек деке лишыл регионласе обстановкылан кӧрат. Сандене совещанийыште энергообъект да тушто ыштыше-влакым аралыме ешартыш мерылан тӱткышым ойырымо.

Тылеч посна компаний-влакын 10 тылзаш пашаштым иктешлыме, идалык мучаш марте мом ыштен шуктышашым рашемдыме, шушаш ийлан задачым радамлыме.

Совещанийым иктешлышыла, Борис Эбзеев палемден: идалыкаш тӱҥ показательыш тӱрыс шуман да шушаш ийысе планлан кӱлын пижман.

Снимкыште: Борис Эбзеев.

Юрий Исаков.

Фотом «Рӱдӧ Россеть» ден «Мариэнергон» пресс-службышт деч налме.

