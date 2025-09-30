Тургым мучашке лишемеш

Марий Элыште арня тӱҥалтышлан 15,5 тӱжем гектарыште шурным шияш кодын.
Ялозанлык да кочкыш сату министерстве гыч пурышо увер почеш, республикыштына пырчым пӱтынь кумдыкын латик процентыштыже шияш кодын. Морко район эн ончыч пӱтынь шурным поген налын. Таче-эрла У Торъял, Волжский да Звенигово район-влак шийын пытарат. Тиде жапланак кодшо ийын чумыр шурным поген налме ыле. Эн кугу кумдык, вич тӱжем утла гектар, Марий Турек районышто шияш кодын.
Х Гектарлан шотлымаште кокла лектыш 30 центнер, ӱмаште 22 центнер лийын.
Х Эн сай лектыш, гектарлан шотлымаште 42-38 центнер, Медведево ден Оршанке районлаште.
Х Эн изи лектыш, гектарлан шотлымаште 24-27 центнер, Звенигово, Волжский да Марий Турек районлаште.
Пареҥгым 1976 гектар гыч поген налман гын, 547 гектар гыч, але пӱтынь кумдыкын 28 процентыштыже, лукмо. Гектарлан шотлымаште кокла лектыш – 407 центнер.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.