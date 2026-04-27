Тӱзатышаш объект-влакым ойырена

«Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектын «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» федеральный программыж почеш тӱзатыме объект-влакым ойырен налшаш верч всероссийский йӱклымаш тӱҥалын.
21 апрель гыч 12 июнь марте 14 ияш да кугурак ийготан еҥ-влак тӱзатышаш объект верч шке йӱкыштым пуэн кертыт. Йӱклымаш zagorodsreda.gosuslugi.ru федеральный платформышто эрта. Тидлан Госуслуги порталыш пурен, шке йӱкым пуыман.
Ойырен налме кумдык-влакым 2027 ийыште уэмдат. 2019 ий гыч регионыштына, нацпроект дене келшышын, 612 объектым тӱзатыме. Тений эше 70 кумдыклан у сыным пуртат.
«Тиде лектышыш шуаш «Единый Россий» партийын Калык программыже кугу надырым пышта. Тудо, еҥ-влакын йодмашыштым шотыш налын, кумдык-влакым йӧнаным ыштыме дене кылдалтше йодышым решатлаш полша», – палемден Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев.
2026 ийыште Марий Элыште йӱклымашке 90 мер кумдыкым лукмо: Йошкар-Олаште – 6, Волжскышто – 6, Козьмодемьянскыште –3, Звениговышто – 3, Медведево посёлкышто – 3. Тыгак республикысе икмыняр муниципальный образованийлаште тӱзатышаш кумдыкым ойыраш лиеш.
Умылыдымаш але йодыш лектеш гын, тыланда волонтёр-шамыч полшен кертыт. Нуным Йошкар-Олаште Рӱдӧ пазарыште каныш кечылаште 15 гыч 19 шагат марте, Эшкинин уремыште верланыше МФЦ-ште тыглай кечылаште 14 гыч 18 шагат марте, вӱргечын гыч 19 шагат марте, тыгак «Планета» ужалыме рӱдерыште кажне кечын 15 шагат гыч 19 шагат марте муаш лиеш.