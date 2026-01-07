Конкурс
«Сеҥымашна нерген»
«Мариэнерго» Энергетик кечылан пӧлеклалтше йоча сӱрет конкурсым иктешлен.
«Сеҥымашна нерген» усталык конкурсыш республикысе йоча-влак деч нылле утла паша пурен. Нуно тушто тыныслык да лӱддымылык нерген шке шонымашышт ден шижмашыштым почын пуэныт. Пашаштым филиалын да тусо профсоюз организацийын специалистышт жюри семын акленыт.
3 гыч 7 ияш марте коклаште Женя Бахтина, Аня Ворончихина, Настя Смирнова, 8 гыч 12 ияш марте коклаште Тимофей Ворончихин, Кирилл Волков, Даша Еремеева, 13 гыч 16 ияш коклаште Джамиля Бахтиярова, Соня Макарова, Ваня Шалагин сеҥышыш лектыныт.
Чыла участник профсоюз организаций деч пӧлекым, а сеҥыше-влак грамот ден призым налыныт.
«Пашаеҥна-влакын икшывыштын творческий пашашт ончыктен: Шочмо элым йӧратымаш да патриот шӱлыш, Сеҥымаш мыланна тыглай мут гына огытыл. Ме элнан эртыме патырле корныж нерген шарнымашым ушыштына кучена да самырык тукымлан пуэн толына, элнам йӧратыме шӱлышеш усталыкым кушташыже полшена», – каласен «Мариэнергон» директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Тимофей Ворончихинын сӱретше.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.