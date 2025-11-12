Саламленыт, палемденыт

Йошкар-Олаште Россий Федерацийын Элгӧргӧ орган-влакын пашаеҥыштын кечыштлан пӧлеклалтше торжественный мероприятий лийын.
Правам аралыше ведомствын пашаеҥже ден ветеранже-влакым Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев саламлен. Тудо палемден:
– Шындыме задачым личный состав кӱлеш семын шукта, неле ситуацийлаште пашам оперативно ышта.
Марий Эл правительстве посна тӱткышым правопорядкым аралыме йодышлан ойыра. Республикыште правам аралымаш дене кылдалтше программе-влак илышыш пурталтыт, корнысо туткарым коарҥдыме йодышлан тӱткыш ойыралтеш. «Лӱдыкшыдымӧ ола» видеоэскерымаш сеть кумдаҥеш, элгӧргӧ паша орган-влакын материально-технический обеспеченийышт пойдаралтеш.
Мероприятийыште Россий Федерацийын элгӧргӧ паша министрже Владимир Колокольцевын саламлымашыжым лудыныт. Тудо кумшӱдӧ ий жапыште полиций правам аралыше системын тӱҥжӧ, тыгак лӱдыкшыдымылыкым ыштымаште кугыжанышын эҥертышыже лийын кодеш манын палемден.
Пашаеҥ-влакым Марий Элын элгӧргӧ паша министр, полицийын генерал-майоржо Андрей Вырвич, Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин, моло-влакат саламленыт.
Андрей Вырвич службын ветеранже-шамычлан ведомствын йӱлажым илышыш пуртымылан тауштен.
Михаил Васютин палемден:
– Ме правам аралышына-влак дене кугешнена. Тендан профессионализмланда, тӱткӧ да кеч-могай жапыште полшаш ямде улмыланда кӧра яллаште да селалаште лӱдыкшыдымылык аралалтеш.
Тыгак тудат МВД-н ветеранже-влакын надырыштым кӱкшын аклен.
Торжественный погынымаште ойыртемалтше пашаеҥ-влаклан кугыжаныш наградым, Марий Эл Республикын Чап кагазшым, Тауштыман серышым кучыктеныт, регион вуйлатышын Тауштымашыжым увертареныт.
Любовь Камалетдинова ямдылен.