пуйто кокла курымыш логалат

30 майыште Йошкар-Оласе Чарла кремльыште «Наследие» исторический уэмдымаш фестиваль лиеш.
Тушто тӱрлӧ курымысо сарзе-влакым, муро семым колышташ да оҥай кидпашам ужаш лиеш. Фестиваль 12 шагатлан тӱҥалеш. Толшо калык кокла курымласе атмосферыш логалеш. Сарзе-влакын мастарлыкыштым ужаш гына огыл, шкаланат пикш ден арбалет гыч лӱйкален ончаш йӧн лиеш. Кокла курымласе костюм конкурсат оҥай лийшаш. Российысе регионла гыч кидпаша мастар-влакын ярмиҥгашт ышташ тӱҥалеш. Тушто таптыме сӧрастарыш гыч коваште гыч аралтыш марте налаш лиеш. Йоча площадке-влак, фотозоно ышташ тӱҥалыт. Кас программыште – Моско гыч толшо фольк-гурппын выступленийже. Организатор-влак тудын усталыкшым ончылгоч моктат.