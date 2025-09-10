Премий шке геройжым вуча

Марий Элыште илыше-влак «Гордость нации» всероссийский премийым налын кертыт.
Российысе калык-влакын икоян улмыштым пеҥгыдемден да этнотӱвырам вияҥден толмо пашалан тыгай премийым пуат. Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, Российысе калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкажым вуйлатыше Лариса Яковлева ты шотышто совещанийым эртарен. Тушто мемнан регион гыч еҥ-влакым конкурсыш ойырымо шотышто каҥашеныт.
«Гордость нации – 2025» всероссийский мер премийым «Российысе калык-влакын ассамблейышт» общероссийский мер-кугыжаныш организаций палемден. Кызыт элна мучко йодмаш-влакым погат. Ушештарен кодыман, Марий Эл гыч ты премийын лауреатше Андрей Чемышев лийын, тудат совещанийыште мутым ойлен.
«Марий Элыште калык-влак кокласе кыл шотышто сай практике шотышто сай пример-влак улыт. Нунын нерген уло Россий палышаш», – каласен Лариса Яковлева.
Тений икымше гана федеральный этап деч посна эше федерал округлаште окружной этап эртаралтеш. Соискатель-влак кок этапышкыжат иканаште йодмашым пуэн кертыт. Конкурсыш ушнаш шонышо-влак мер ушемын, коммерческий огыл организацийын еҥже-влак лийын кертыт. Нуно кугыжаныш национальный политике сферыште проект дене пашам ыштат. Тыгак добровольческий толкынын еҥже, шочмо йылмым арален кодымо верч тыршыше проект автор, журналист ден блогер, калык усталык мастар ден этнобизнес организатор, усталык коллектив ден объединений вуйлатыше-влак ушнен кертыт.
Премий 7 номинацийыште палемдалтын:
– гражданский единствылан да калык-влак кокласе кылым пеҥгыдемдымашке надырым пыштымылан;
– шочмо йылме-влакым арален да вияҥден толмылан;
– Российысе калык-влакын тӱвыраштым арален да вияҥден толмылан;
– кугыжаныш национальный политикым увер гоч почын пуымылан надырым пыштымыжлан;
– национальный вашкыл сферыште эн сай практикылан;
– калыкле-тӱвыра ушемлаште чолгалыкым ончыктымылан;
— Ум тукым (Поколение Ум).
Округысо этапыш йодмашым 30 сентябрь марте пуаш лиеш. Конкурс дене кылдалтше чыла уверым премийын https://гордость-нации.рф/ официал сайтыштыже муаш лиеш.
Светлана Носова