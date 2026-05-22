УВЕР ЙОГЫН

Права эскералтшаш

Юрий Исаков Комментарий Материалым 32 гана онченыт

Кӱлешан йодыш

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев республикыштына правопорядкым эскерен шогымо шотышто Ваш келыштарымаш совещанийым эртарен.

Совещанийыште Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин, Марий Эл Республикыште тӱҥ федерал инспектор Сергей Беляков, федерал да регионал кучем орган-влакын вуйлатышышт лийыныт.

Тушто икмыняр кӱлешан йодышым ончымо. Вес элла гыч граждан-влакын закондымын куснен толмышт да нунылан пашам шолып ыштыктыме ваштареш шогалме, тыгак РФ Госдумын депутатше-влакым шушаш сайлымашлан ямдылалтме да тудым эртарыме порядкым эскерыме нерген кутырымо. Ийготыш шудымо-влак коклаште уда койыш шарлымым чарен шогалтыме нергенат мутым лукмо.

Национал ден федерал проектлам шуктымо годым правам пудыртымо ваштареш мерым ыштымыланат тӱткышым ойырымо. Чыла нине йодыш почеш

пунчалым лукмо да келшен толшо ведомстве-влаклан шуктен толаш кӱштымӧ.

Снимкыште: тӱрлӧ йодышым ончымо.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.

Денис Речкинын фотожо.

