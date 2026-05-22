Пашана сай, молылан пример

Маргарита Иванова

Лариса Яковлева Российысе ФАДН пеленысе Консультативный советын заседанийыштыже Марий Элын опытшо дене палдарен.

Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже, «Российысе марий-влакын федеральный калыкле-тӱвыра автономийышт» мер организацийын советшын председательже Лариса Яковлева Российысе калык-влакын пашашт шотышто федеральный агентстве пеленысе Калыкле-тӱвыра автономий-влакын пашашт шотышто консультативный советын заседанийыштыже участвоватлен.

Мероприятий Москваште эртен, заседанийым Российысе ФАДН-ын вуйлатышыжым алмаштыше Станислав Бедкин вуйлатен.

Тӱҥ йодыш Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкыште автономий-шамычын элыштына калык-влак коклаште икоян улмо шӱлышым пеҥгыдемдымашке да шӱм-чон поянлыкым арален кодымашке виктаралтше мероприятийыштлан пӧлеклалтын.

Лариса Яковлева Марий-влакын ФНКА-шт ден Российысе калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкажын самырык тукымым шочмо элым йӧратыме, историйым пагалыме, калык-шамыч кокласе кылым пеҥгыдемдыме шӱлышеш куштымаште пырля шуктымо пашашт дене радамын палдарен. Молодёжныйлан шотлалтше тӱҥ формат-влак коклаште «Икойлык – келшымаште» фестивальым, «МолодЙошка» форумым, Самырык-влакын кечыштым пайремлыме годым лӱмын ямдылыме площадкылам, «Калыкемын талешкыже» шымлыме паша конференцийым палемден.

Совещанийыште поснак кугу тӱткышым оҥай да пайдале проект-шамычлан ойыреныт. Марий Элын опытшым Российын моло регионыштыжат кучылташ темленыт. Советын еҥже-шамыч республикыштына самырык тукымым калык-влак кокласе кылым пеҥгыдемдымашке да тӱвыра поянлыкым арален кодымашке ушымо пашам кӱкшын акленыт.

Заседанийыште тыгак Российысе калык-влакын тӱвырашт да йӱлашт дене палдарыше «национальнаяполитика.рф» увер порталын йӧнжӧ-шамыч нерген кумдан мутланеныт.

«Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтше мероприятий-шамыч илышыш икшырымын пурталтыт. Таче Марий-влакын ФНКА-шт поснак кугу тӱткышым марий йылмым цифраҥдымылан, самырык тукымлан келшыше контентым ыштымылан ойыра. Ӱшанем, Икоян улмо идалыкын мероприятий кышкарыштыже республикнан опытшо дене шукын пайдаланаш тӱҥалыт», – заседанийым иктешлен Лариса Яковлева.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.

 

