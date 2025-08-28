Пашада шинчалан перныдыме, но моткоч кугу

Владимир Кожанов Марий Элын ветеринар пашаеҥже-влакым профессионал пайремышт дене саламлен.
Кугыжаныш Погынын Агропромышленный комплексым вияҥдыме, экологий да пӱртӱс дене пайдаланыме комитетшын йыжыҥъеҥже, «Шернур сырзавод» ЗАО директорын алмаштышыже Владимир Кожанов ветеринар службо специалист-шамычын кумдан чапланыше марий продуктын качествыжым кугу кӱкшытыштӧ кучымаште да республиклан пайдам кондымаште тӱҥ верым налмыштым палемден.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютинын кӱштымыж почеш таче Агропромышленный комплексым вияҥдыме, экологий да пӱртӱс дене пайдаланыме комитетын йыжыҥъеҥже Владимир Кожанов Ветеринар пашаеҥын кечыжлан пӧлеклалтше торжественный мероприятийыште отрасльын специалистше-влакым профессионал пайремышт дене саламлен.
«Тендан тыршымыда, профессионализмда да пашалан ӱшанле улмыда дене вольыкын тазалыкше веле огыл, тыгак Марий Элын ветеринарно-санитарный эсенлыкше, агропромышленный комплексын вияҥмыже кылдалтыныт. Предприятийын пашаже кӱкшӧ качестван сырьё дене чак кылдалтын, да мый тыланда шуко еҥын шинчажлан перныдыме, но моткоч кугу пашам шуктымыланда тауштем. Мемнан шернур сырнам да республикысе моло продуктым ямдылыме сырьён качествыжлан лач те мутым кучеда, тидын дене регионын экономикышкыже кугу надырым пыштеда да тудын продовольственный лӱдыкшыдымылыкшым пеҥгыдемдеда», – ветеринар-влакын пашаштым аклен депутат.
Владимир Кожанов пашам шуко ий да сайын шуктымылан Вольыкын черже ваштареш кучедалме Медведево районысо станцийын начальникше Александр Наместников ден Республикысе ветеринар лабораторийын тергыме лабораторийжым вуйлатышын алмаштышыже Нина Игумновалан Кугыжаныш Погынын тауштымашан серышыжым кучыктен да чыла ветеринар пашаеҥлан пеҥгыде тазалыкым, эсенлыкым, профессионал сеҥымашым тыланен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.