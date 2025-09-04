КУЧЕМЫШТЕ

Шарнымаш икоян лияш таратен

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 28 гана онченыт

3 сентябрьыште Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева «Трагический кече-влакын йӱксолнышышт» концерт-реквиемын участникше-влакым саламлен.

В.И.Ленин лӱмеш тӱвыра полатыште эртыше мероприятий Терроризм ваштареш кучедалмаште икоян улмо кечылан пӧлеклалтын.

«Тачысе шарнымаш кече 21 ий ончыч лийше трагедий дене кылдалтын. 2004 ий 1 сентябрьыште Бесланыште ӱдыр-рвезе-влак ача-авашт дене пырля у тунемме ий тӱҥалмылан пӧлеклалтше пайрем линейкыш миеныт да чондымо террорист-шамычын кидышкышт логалыныт. Тунамсе сентябрьын икымше кечылаштыже 334 еҥ, ты шотыштак титакдыме 186 йоча, ӱмыр лугыч лийын. Таче ме тыгай террорист актлаште колышо-влакым шарнена. Молан? Террорист-шамычлан йоча ден кугыеҥ-влакын илышыштым пытараш пуаш огыл манын!» – палемден Лариса Яковлева да калыкын тӱткышыжым таче мемнан тыныс илышнам аралыше лӱддымӧ еҥ-влаклан ойырен, тыныслык ден порылыкым тыланен.

Мероприятийыште тыгак Россий кумдыкышто пытартыш икмыняр лу ийыште лийше террорист актлаште колышо-влакын чотышт нерген ушештареныт.

Маргарита ИВАНОВА. 

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
КУЧЕМЫШТЕ

Тунемме ий пытымешке

Коронавирус инфекцийын пандемийжылан кöра Марий Элыште утларак ямде улмо режимым 31 май йотке шуйымо. «У коронавирус инфекцийын (COVID-19) шарлымыжлан лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЧЕМЫШТЕ МЕР ИЛЫШ СТАТЬИ

Кӱлешан да суапле

Икоян улына Кӱлешан да суапле Элыштына шукынжо СВО-м кӱлешан семын ончат.  «Присоединяйся к СВО-им!» манмылак шкенан-влак деке ушнашат – лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЧЕМЫШТЕ

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий