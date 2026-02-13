Надырышт кугу

Наказанийым шуктышо федеральный службын Марий Элысе управленийжын коллегийжын кумдаҥдыме заседанийже лийын.
Республикысе уголовно-исполнительный системын 2025 ийысе пашажым иктешлымаште да тений пел ийлан мом ыштышашым каҥашымаште регион вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаев лийын.
Тудо регионышто правопорядкым пеҥгыдемдымаште Наказанийым шуктышо федеральный службын управленийже кугу надырым пышта манын палемден.
2025 ийыште республикыште «Пробаций нерген» федеральный законын кокымшо йыжыҥже илышыш пурталташ тӱҥалын. Тудо УИС учрежденийла гыч эрыкыш лекше да неле илыш ситуацийыш логалше-влаклан полшаш виктаралтын.
Марий Элыште «Перспектива» социальный адаптаций рӱдер пашам ышта. Тудо экстренный социальный полышым веле огыл, тыгак эрыкыш лекше ден судитлыме-влаклан полыш мыняр жап кӱлеш лиеш, тунар пуа.
Уголовно-исполнительный системе осужденный-влаклан паша верым муашат полша. Марий Эл кумдыкышто нунылан у паша вер-влак ышталтыныт. Кугыжаныш да муниципал контракт-влак дене келшышын, 2024-2025 ийлаште исправительный учрежденийлаште ыштыме продукцийым чылаже 22 миллион утла теҥгелан налыныт.
Тыгак исправительный учреждений ден уголовно-исполнительный инспекций-влакын пашаеҥышт Россий Федерацийын Вооруженный вийжым комплектоватлымаште чолган тыршат.
Мероприятий жапыште Евгений Курмаев икмыняр еҥлан наградым кучыктен.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен