Моштымашым ончыкташ йӧн

Марий Элыште «Абилимпикс» всероссийский чемпионатын регионысо йыжыҥже эрта.
«Луымшо гана эртаралтше мероприятий – тыглай танасымаш гына огыл, мемнан обшествыште улшо кажне еҥлан шкем ончыкташ икгай йӧным ыштымаш», – палемден Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая.
Тенийысе конкурсышто 37 компетенций дене 200 утла еҥ моштымашым ончыкта. Икымше гана танасымашыш «Пашам аралыме шотышто специалист», «Повар-сушист» компетенций-влакым пуртымо.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.