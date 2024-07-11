Тӱнямбал промышленный выставке

Ончыкылык могай лийшаш

Екатеринбург ЭКСПО-што «Иннопром-2024» тӱнямбал промышленный выставке почылтын. Тудын тӱҥ темыже – «Технологий партнёр кыл: ончыкылык могай лийшаш». Тушко 46 тӱжем уна толеш.

Марий Эл деч делегацийым республик вуйлатыше Юрий Зайцев вуйлата. Тудо каласен: «Мемнан дене кӱкшӧ технологиян производство ӱшанлын вияҥеш. Сандене ме нине предприятийым ик стендыш ушаш келшенна». Тушто 9 промышленный компаний ончыкталтын: «Мета-хром» НПФ, «МЕТМА», «Мехатрон системе», «Неон+», «Росхолод-импекс», «Санда-М», «Технотех», «Эворус», «ОПКБ Экспломет» акционер ден тичмашын огыл мутым кучышо обществе-влак. Нуно машиностроений да инноваций разработко дене пашам ыштат.

Юрий Зайцев палемден: выставкыште ончыкталтше предприятий-влак коклаште обороно заказым шуктышат улыт. Оборонно-промышленный комплекс ден радиоэлектронике предприятий-влак регионышто лукмо чумыр продуктын 20 процентшым пуат. Кӱкшӧ технологиян продукцийым лукташ нунын научно шымлыме базыштат виян, паша куатыштат сита.

Пашам пырля ыштыме нерген

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев ден Ульяновск областьын губернаторжо Алексей Русских кок регион коклаште промышленный производство сферыште пашам пырля ыштыме нерген кутыреныт. Вашлиймаш тӱнямбал выставке дене келшышын эртен.

Марий Элын промышленностьшо шуко тӱрлӧ отраслян да кӱкшӧ технологиян. Республикысе предприятий-влак тӱжем утла тӱрлӧ продукцийым луктыт. Марий Эл торгайыме-йӱкшыктарыме оборудованийым, электроустановко изделийым, кӱртньӧ омсам, хроматографым, светодиод экраным да моло продукцийым лукмаште Российыште ончылно кая.

Марий Эл правительстве республикысе предприятий-влаклан кӱлеш финанс, организаций да увер полышым пуэн шога, тидыже регионышто инвестиций проектлам илышыш пурташ, у производствым вияҥден колташ йӧным ышта.

Юрий Зайцев Ульяновск областьын стендыштыже ончыкталтше предприятий-влакын йӧнышт дене палыме лийын. А тушто авиаций промышленность да БПЛА, кугу габаритан металл обработко, машиностроений да моло отрасль виян улыт.

Вияҥ толмо корнышто

«Технологий партнёр кыл: тӱнямбал промышленностьын тӱҥ тӱткышыжӧ» – тыге маналтын выставкысе тӱҥ стратегий сессий.

Тудым почмо годым РФ правительстве председатель Михаил Мишустин ойлен: «Тӱнямбал кыл кучымашым келгемден толмаш кызыт, кугун пужен ыштыме да шуко шӧрынан тӱнян у рӱдерлажым чумырымо пагытыште, поснак кӱлешан. Россий тиде пашаште ик тӱҥ верым налын шога, санкций темдымашым устан сеҥен толеш. Промышленный сектор тидым чытен лектын да шке кӱкшытшым арален коден веле огыл, ончылгоч аклен ойлымым ончыде, палынак кушкын. Россий производитель-влак вес элласе компаний-влакын кайымышт деч вара нуным алмаштат».

Марий Элысе промышленный комплекс экономикыште ыштышын 25 процентшым ушен шога да республикыште налог пурымашын 50 процентшым пуа. Регионышто ыштен лукмо чумыр продуктын 30 процентше промышленностьлан логалеш.

Промышленный предприятий-влак ӱмаште 260 миллиард теҥгеаш продукцийым ыштен луктыныт да пашам шуктеныт, тидыже ончылийысе деч 27,5 процентлан шукырак. Промышленный производствына 14,1 процентлан кушмо дене Марий Элна Россий Федерацийысе субъект-влак коклаште луымшо верым налын.

2023 ийыште обрабатыватлыше производствын тӱҥ видше-влак ончыко ошкылым ыштеныт: электрон ден оптике изделийым 1,6 ганалан, автотранспорт средствым 21,2 процентлан, машина ден оборудованийым 16,1 процентлан шукырак ыштен лукмо. Марий Элыште обрабатыватлыше производство сферыште 28,9 миллиард теҥгеаш 19 кугу инвестиций проект илышыш пурталтеш.

Республик кундемыште индустриальный да промышленный парк ден технопарклам ыштымаш промышленностьым вияҥдыме ончыкылыкан корнылан шотлалтеш.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Ю.ИСАКОВ ямдылен

Д.Речкинын фотожо