Марий паркым талешке-влак аралаш тӱҥалыт

Кодшо ий гыч тушто тугакшат марий мифологий гыч икмыняр персонаж «илат»: «Чодыра оза», «Ирга», «Тӱням шочыктышо лудыава», «Изи Онар», «Тӱҥ карт», «Юмынӱдыр»(2). А тений гыч нунын деке марий талешке-влакын скульптурышт ешаралтыт: «Чумбылат», «Акпатыр», «Кокша патыр» (2), «Нӧнчык патыр», «Пашкан», «Чоткар», тыгак легендыла гыч Пампалчын да Овдан образышт. Теве могай ю да юзо виян парк лиеш. А шочыктенытше персонаж-влакым пу гыч пӱчкедыше уста кидан еҥ-влак. Нуно шукерте огыл Марий паркыште эртыше «Марий калыкын легендыже-влак» кокымшо фестиваль-конкурсыш толын каеныт. Арня наре жапыште ыштыме пашаштым тыгак парклан коденыт.
Тений конкурсыш индеш мастар ушнен, нылытынже Марий Эл гыч лийыныт гын, нылытынже Удмуртий да иктыже Моско область гыч. Мутлан, Акпатырын образшым пӱчкеден ыштыше Александр Смоленцев кызыт Сергиев Посадыште пашам ышта гын, шкеже Азаново селаште шочын кушкын. Советский район Люперсола гыч Пампалчын скульптурыжым ыштыше Михаил Барановат Москошто И.Э.Грабарь лӱмеш всероссийский художественный шанче-реставрационный рӱдерыште реставраторлан ышта. Нӧнчык патырын авторжо Оршанке район гыч Сергей Тихонов Тошто Крешын мастаргудышто тырша. Кужэҥер район Саламатнур ялын шочшыжо, эн самырык участник Дмитрий Смородинов имньым кушкыжшо Овдам ыштен. Пеш виян паша. Но чаманен каласыман, Дмитрий изишлан варашрак пашажым мучашлен, сандене сеҥыше-влак радамыш логалын огыл. Но фестиваль кышкарыште эртыше пила дене писын пӱчкедыме конкурсышто «Пире» пашаж дене тудо кумшо верым сеҥен налын.
Таҥасымашке ушнышо Ижевск гыч Любовь Бывальцевамат посна ончыктыман, вет пу гыч пӱчкедыше ӱдырамаш, эше бензопила дене пашам ыштыше, ӧрыктарак. «Кокша патырым» тудо пӱчкеден, а скоростной пӱчкедымаш конкурсышто шурмаҥшым ыштен. Куд ий наре тыгай конкурслаш кудалыштеш.
Тӱҥ конкурсышто икымше верыш Шернур район гыч Владимир Антропов лектын. Тудын «Чумбылат» скульптуржо паркышкат, ола уремышкат, Чумбылат курыкышкат шындаш келшен толшо монументальный паша. Кажне кадыр-кудыржым шонен ыштыме. Автор ынде 50 ий наре пу гыч пӱчкеда. Кодшо ийынат мастар «Изи Онар» пашаж дене икымше лийын.
А теве скоростной пӱчкедымаш конкурсышто икымше верыш Оршанке район гыч Сергей Тихонов «Тага» скульптурыж дене икымше верыш лектын.
Светлана Носова
Иван Речкинын фотожо