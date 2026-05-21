«Марий кас» — луымшо

Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч шке коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Людмила Конакова – «Колышт тудын йӱкшым»лу
- Геннадий Васильев ден Таисия Смирнова – «Шарнымаш кас»
- Кристина Краснова – «Авай»
- Николай Изергин – «Чеверын код – эрла мартен»
- Эльмира Усова – «Могай пиал»
- Володя Матвеев – «Ӱдырем»
- Ксения Смородинова, Мария Егошина – «Ом вучо»
- «Куан памаш» ансамбль – «Мыйын мландем»
- Никита Козлов – «Шындышым мый йӧратен»
- Иван Смирнов – «Марий кас»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Уста артист, талантан мурызо
Иван Смирнов – М.Шкетан лӱмеш Марий национальный театрын ик эн кужун модшо артистше, талантан мурызо.
У Торъял районысо Кугу Пызак ялын шочшыжо калыкнан йӧратыме да рӱдӧ театрышкыже 1985 ийыште Москосо А.В.Луначарский лӱмеш театр искусство кугыжаныш институтым (Российын калык артистше Павел Хомскийын курсшо) тунемын лекме деч вара толын да кызытат чыла гаяк спектакльыште рольым шӱм-чон вошт колтен, ӱшанлын модеш, образыш келгын пура. Мастарлыкшым кӱкшын аклен, «Марий Элын сулло артистше» (1995 ий), «Марий Элын калык артистше» (1999 ий), «Российын сулло артистше» (2007 ий) чаплӱм да тӱрлӧ премий дене, тыгак «За заслуги перед Марий Эл» орденын медальже (2021 ий) дене палемдалтын.
Кызытат тудо самырык годсыж гаяк сценыште йоргаланен, мыскарам ыштылын мура, тавалтен колта, кумылым нӧлта. Репертуарыштыже марий, руш, йот йылме дене шӱдӧ утла мурыжо уло. Профессионал семмастар-влак Вениамин Захаров, Сергей Маков дене пеҥгыде кылым куча, калык муро-влакат чонжылан лишыл. Мурыжо-влак тӱрлӧ улыт: кунам гын илыш нерген шоналташ таратат, шинчавӱдым луктыт, кунамже – йывыртен, кушталташ ӱжыт. А гармоньжым шокталтен колта гын, кумыл эшеат кӱза.
– «Марий кас» мурылан мутым Марий Элын калык поэтше Геннадий Сабанцев-Ояр возен, а семым Михаил Смирнов келыштарен. Баян дене музыкант Сергей Пчёлкин шоктен, – каласыш Иван Смирнов.
Алевтина Байкова ямдылен
Фотом театрын архивше гыч налме