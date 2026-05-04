ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Марий Элын чапшым кӱшнӧ кученыт

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 16 гана онченыт

 

 

Марий Элын студентше-влак «Чодыра модмаш: у стандарт» IV тӱнямбал фестивальын призёржо-влак радамыш лектыныт.

 

Беларусь Республикын Полоцк олаштыже эртыше мероприятийыште Россий, Беларусь да Казахстан гыч колледж ден вузлаште тунемше-влак профессионал мастарлыкым тергеныт.

Республикнан чапшым Марий чодыра озанлык, Йошкар-Оласе сервис технологий-влак, Арде профессионал да Марий политехнический техникумла, тыгак Оршанкысе И.К.Глушков лӱмеш шуко профилян колледжын студентше-влак кӱшнӧ кученыт. Нунын кокла гыч Ульяна Исаева (Йошкар-Оласе сервис технологий-влак техникум) «Лесные нимфы» фестиваль-дефилеште сеҥышыш лектын.

«Автопашан мастерже» танасымаште 1-ше верым Олег Дерябин (Арде профессионал техникум), 2-шо верым Артём Тяпунов (Оршанкысе И.К.Глушков лӱмеш шуко профиялн колледж) сеҥен налыныт.

«Пуым сӧрастарен пӱчкедымаш» конкурсышто Марий политехнический техникумын студентше Артур Попов 3-шо верыш лектын, а «Чодырам руышо» таҥасымаште Марий чодыра озанлык техникум гыч Егор Батанов 2-шо вер дене палемдалтын.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Йошкар-Оласе черке-влак воктене стенд-влакым вераҥдат

«Марий Элыште православный инициативе» грант проект конкурсышто Йошкар-Оласе турист информационный рӱдер сеҥышыш лектын. 
ОБРАЗОВАНИЙ СТАТЬИ УВЕР ЙОГЫН

Ялозанлык технике, пакчасаскам аралыме вер да моло нерген

Марий Элыште «Профессионалитет» федеральный программе илышыш умбакыже пурталтеш. Республикыштына илыше самырык тукымым пашазе специальность-влаклан кумылаҥдыме профориентаций паша Юл кундем лудаш…
ТАЧЕ ЯЛЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Мӱкшызӧ-влак чумыргат

25 мартыште Йошкар-Олаште мӱкшызӧ-влакын черетан конференцийышт лиеш. Тидын деч ончыч республикысе чыла районышто погынымаш-влак эртеныт. Тудым республикысе мӱкш ончышо-влак лудаш…

Добавить комментарий