Марий Элын чапшым кӱшнӧ кученыт

Марий Элын студентше-влак «Чодыра модмаш: у стандарт» IV тӱнямбал фестивальын призёржо-влак радамыш лектыныт.
Беларусь Республикын Полоцк олаштыже эртыше мероприятийыште Россий, Беларусь да Казахстан гыч колледж ден вузлаште тунемше-влак профессионал мастарлыкым тергеныт.
Республикнан чапшым Марий чодыра озанлык, Йошкар-Оласе сервис технологий-влак, Арде профессионал да Марий политехнический техникумла, тыгак Оршанкысе И.К.Глушков лӱмеш шуко профилян колледжын студентше-влак кӱшнӧ кученыт. Нунын кокла гыч Ульяна Исаева (Йошкар-Оласе сервис технологий-влак техникум) «Лесные нимфы» фестиваль-дефилеште сеҥышыш лектын.
«Автопашан мастерже» танасымаште 1-ше верым Олег Дерябин (Арде профессионал техникум), 2-шо верым Артём Тяпунов (Оршанкысе И.К.Глушков лӱмеш шуко профиялн колледж) сеҥен налыныт.
«Пуым сӧрастарен пӱчкедымаш» конкурсышто Марий политехнический техникумын студентше Артур Попов 3-шо верыш лектын, а «Чодырам руышо» таҥасымаште Марий чодыра озанлык техникум гыч Егор Батанов 2-шо вер дене палемдалтын.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме