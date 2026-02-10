Поэт дене вашлийыныт

Таче – поэзий кече, да Звенигово районысо Красногорский библиотеке пеленысе «Мушмарий сескем» клубын еҥже-влак тудым эртыше кугарнянак палемденыт.
– Вашлиймашкына кумдан палыме марий поэтессе Татьяна Пчёлкинам пагален ӱжна. Шым книган авторжо мыланна усталык корныж нерген каласкалыш, тематике дене ялысе еҥлан лишыл «Илыш тул» ойлымаш да очерк сборникше дене палдарыш. Тыгак Морко районысо Волаксола школышто шинчымашым погымыж годым туныктышо Евдокия Александровна Шишкова-Каменскаян вуйлатымыж почеш книга семын чумырымо альбомжым – «икымше почеламут сборникшым» – ончыктыш, икмыняр произведенийжым сылнын лудо. Мурызо Галина Якушева сылнымут мастарын «Маныда, пиалан тудо» да «Сер воктене кодыч» почеламутшо-влаклан возымо муро-шамычым йоҥгалтарыш. Вашлиймаш пеш оҥайын эртыш, да тудым шарнен илаш фотомат ыштышна. Мӧҥган-мӧҥгышкӧ нӧлтшӧ кумылан да, манмыла, поэзий шулдыран, шаланен пытышна, – поэзий касым иктешлыш библиотекым вуйлатыше Алевтина Семёнова.
Маргарита ИВАНОВА.
Т.Матвееван фотожо.