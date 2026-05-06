ЙОШКАР-ОЛА

Лу утла – чылан шыжат

Йошкар-Олаште электротул дене сӧрастарен волгалтарыме фонтаным колтеныт.

 Тудо Тӱвыра да каныме рӱдӧ паркын аттракцион-влакын верланыме кумдыкшым сӧрастараш тӱҥалеш. У фонтанын архитектуржо ӧрыктара: тушко ший тӱсан шар-влакым вераҥдыме, лач нунын ӱмбач вӱд шыргыктен йогаш тӱҥалеш. У фонтанлык конструкцийым Озҥыште ямдыленыт. Тудым тоштыжын олмыш вераҥденыт. Ончаш йӧнан лийже манын, воктекыже олымбалым келыштареныт.

Май пайрем вашеш марий рӱдолаштына фонтан-влакым угыч пашаш колтеныт. Чылаже 10 утла фонтан уло. Кажныже – ойыртемалтше. Мутлан, рӱдӧ парк ваштарешак улшо каскадный фонтан – тиде «Водоканал» МУП-ын пӧлекше.

Ик эн кугулан Архангел Гаврииллан памятникфонтаным шотлыман. Тудо  Пресвятая Дева Мариян площадьыштыже вераҥын. 2011 ийыште пашаш колтымо. Авторжо – скульптор Андрей Ковальчук.

Сеҥымаш да Чавайн лӱмеш бульварлаште вераҥдыме, Ленин лӱмеш тӱвыра полат ончылысо фонтан-влакат кумылым нӧлтат.

Ик эн тоштылан Йошкар-Оласе кӱртньыгорно вокзал деч тораште огыл  Юбилейный площадьысе «Сандалыкыш» фонтаным шотлыман. Тудо оласе калыкым 1975 ий гыч куандара. Авторжо – Анатолий Ширнин.

Патриарший площадьыште православный святой-влак Петр ден Феврониялан памятник сынан фонтан воктенат калык эре шуко. Самырык мужыр-влак лӱмын тушко войзалташ толыт, вет нине шнуй-влак ешым аралышылан шотлалтыт.

Фото-фонтан с подсветкой

