Кугешнаш амал уло

«Марий Эл Телерадио» компаний «Гордость нации-2025» VI всероссийский мер премийын II степенян лауреатше лийын.
Сеҥышыш лекше-влаклан премийым кодшо кечылаште Москвасе Малый театрыште кучыктеныт. Россий президент Владимир Путин церемонийыш чумыргышо-влаклан саламлымашым колтен да палемден: «Таче ме тыште пашаче, ура чонан еҥ-влакым чапландарена – кӧ шке лектышан пашаж дене жапын йодымжлан келшыше гуманитар, добровольческий, образовательный, сотемдарыше проектла гоч мемнан элысе калыкнан историй да этнотӱвыра поянлыкшым арален кодаш полша».
Российын 21 регионжо гыч 27 ойыртемалтше еҥ-влак коклаште МЭТР каналын вуйлатышыже Ирина Фоминых лийын. Мемнан телерадиокомпанийын пашажым «Кугыжаныш национальный политике дене увер гоч палдарен шогымашке надырым пыштымылан» номинацийыште ик эн сайлан шотленыт. Тиде сеҥымаш – каналын Марий Элыште илыше калык-влак кокласе кылым пеҥгыдемдыме да регионын тӱвыра поянлыкше нерген кумдан палдарыме пашажлан кӱкшӧ ак.
«Гордость нации» премий Российысе калык-влакын икоян улмыштым этнокультурно вияҥдымашке да пеҥгыдемдымашке надырым пыштымылан пуалтеш. Тудым РФ Президент пелен Калык-влакын кылышт шотышто совет полшымо дене Российысе калык-влакын ассамблейышт, Кугыжаныш Думын Калык-влакын пашашт шотышто комитет, ФАДН, РФ-н Мер палатыже, Моско правительстве да Межэтнический журналистике гильдий эртарат.
Россий кӱкшытыштӧ сеҥымашке шумо дене коллегына-влакым саламлена!
Снимкыште: Ирина Фоминых (пурлаште икымше) саламлымашым налеш.
Российысе калык-влакын ассамблейыштын воткыл лаштыкше гыч налме.