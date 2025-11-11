МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кугешнаш амал уло

Светлана Носова Комментарий Материалым 27 гана онченыт

«Марий Эл Телерадио» компаний «Гордость нации-2025» VI всероссийский мер премийын II степенян лауреатше лийын.

 Сеҥышыш лекше-влаклан премийым кодшо кечылаште Москвасе Малый театрыште кучыктеныт. Россий президент Владимир Путин церемонийыш чумыргышо-влаклан саламлымашым колтен да палемден: «Таче ме тыште пашаче, ура чонан еҥ-влакым чапландарена – кӧ шке лектышан пашаж дене жапын йодымжлан келшыше гуманитар, добровольческий, образовательный, сотемдарыше проектла гоч мемнан элысе калыкнан историй да этнотӱвыра поянлыкшым арален кодаш полша».

Российын 21  регионжо гыч 27 ойыртемалтше еҥ-влак коклаште МЭТР каналын вуйлатышыже Ирина Фоминых лийын. Мемнан телерадиокомпанийын пашажым «Кугыжаныш национальный политике дене увер гоч палдарен шогымашке надырым пыштымылан» номинацийыште ик эн сайлан шотленыт. Тиде сеҥымаш – каналын Марий Элыште илыше калык-влак кокласе кылым пеҥгыдемдыме да регионын тӱвыра поянлыкше нерген кумдан палдарыме пашажлан кӱкшӧ ак.

«Гордость нации» премий Российысе калык-влакын икоян улмыштым этнокультурно вияҥдымашке да пеҥгыдемдымашке надырым пыштымылан пуалтеш. Тудым РФ Президент пелен Калык-влакын кылышт шотышто совет полшымо дене Российысе калык-влакын ассамблейышт, Кугыжаныш Думын Калык-влакын пашашт шотышто комитет, ФАДН, РФ-н Мер палатыже, Моско правительстве да Межэтнический журналистике гильдий эртарат.

Россий кӱкшытыштӧ сеҥымашке шумо дене коллегына-влакым саламлена!

Снимкыште: Ирина Фоминых (пурлаште икымше) саламлымашым налеш.       

Российысе калык-влакын ассамблейыштын воткыл лаштыкше гыч налме.

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Шӱкшакым ойыркалена гына…

  Марий Элыште шӱкшакым йӱлалтыме завод огеш лий. Лишыл жапыште Марий Элыште шӱкшакым сортироватлыме ныл у комплексым чоҥат да лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ УВЕР ЙОГЫН

Пырля ыштет – ушнен толеш

Келшымаш кыл Пырля ыштет – ушнен толеш Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев ден Ленинград областьын губернаторжо Александр Дрозденко пашам лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кажне еш гыч – элнам аралыше

Тукымыштыда Кугу Отечественный сар годым Кугу Сеҥымашым лишемдаш полшышо-влак лийыныт мо? Александр Иванов, Шернур тӱвыра пӧрт пелен эстраде мурым лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий