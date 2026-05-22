Олмыктат
У сезонлан – кызытак
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже олмыктымо кампанийлан кӱлын пижын.
Электросеть комплексым шушаш олтымо сезонлан ямдылымаш энергетик-влакын ик тӱҥ задачыштлан шотлалтеш. Вет электровийым потребитель-влаклан ик эн кугу куат дене ыштыме жаплан ситарымаш оборудованийын ӱшанлын ыштымыж дене кылдалтын.
Тений электросеть объектлам, зданий ден сооруженийлам олмыкташ да технически обслуживатлаш «Мариэнерголан» 377,1 миллион теҥге ойыралтеш.
Энергетик-влак 35-110 киловольт куатан 25 подстанцийыште оборудованийым комплексно олмыктат: чӱктыш-йӧртышым, энергийым шеледен колтышо установкым, силовой трансформаторым ачалат, меҥгыласе тӱҥ изоляцийым алмаштат.
Тыгак 141 километр электролинийым да 241 трансформатор подстанцийым капитально олмыктат, 917 электромеҥгым да 4 тӱжем наре изоляторым вашталтат.
Электролиний шуйналтме пысманлам эрыктымылан посна тӱткыш ойыралтеш. Идалык мучаш марте 760 утла гектар трассе пушеҥге да укшла деч эрыкталтеш. Тидыже нунын электровоштырыш камвочмышт деч утлаш полша.
Олмыктымо тӱҥ пашам энергетик-влак 30 сентябрь марте мучашлаш шонат.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: подстанцийыште тергыме паша кая.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.