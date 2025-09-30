Йоча да самырык-влакым уша

Йоча да самырык усталык коллектив-влакын «Театральное Приволжье» VII округысо фестивальышкышт йодмашым пуаш лиеш.
Тудо Юл кундем федерал округышто Россий президентын полномочный представительже Игорь Комаровын патронатше почеш эртаралтеш. Марий Элыште фестивальын организаторжылан республикысе Калык усталык рӱдер шотлалтеш.
Тений регионлаште усталык коллектив-влакым колтымо видео гоч заочно ойырен налыт, а очный турышто эн сай постановко-влак ончыкталтыт. Финалыш эксперт-влакын ойырен налме рейтингышт почеш 28 спектакль лекшаш. Ойыртемалтше-влакым шым номинацийыште палемдат. Нунын дене сайракын фестивальын театральноеприволжье.рф сайтыштыже палыме лияш йӧн уло. Лауреат-влакын лӱмыштым вес ийын 27 мартыште Ижевскыште увертарат.