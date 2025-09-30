КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Йоча да самырык-влакым уша

Светлана Носова Comment(0) Материалым 24 гана онченыт

Йоча да самырык усталык коллектив-влакын «Театральное Приволжье» VII округысо фестивальышкышт йодмашым пуаш лиеш.

 Тудо Юл кундем федерал округышто Россий президентын полномочный представительже Игорь Комаровын патронатше почеш эртаралтеш. Марий Элыште фестивальын организаторжылан республикысе Калык усталык рӱдер шотлалтеш.

Тений регионлаште усталык коллектив-влакым колтымо видео гоч заочно ойырен налыт, а  очный турышто эн сай постановко-влак ончыкталтыт. Финалыш эксперт-влакын ойырен налме рейтингышт почеш 28 спектакль лекшаш. Ойыртемалтше-влакым шым номинацийыште палемдат. Нунын дене сайракын фестивальын театральноеприволжье.рф сайтыштыже палыме лияш йӧн уло. Лауреат-влакын лӱмыштым вес ийын 27 мартыште Ижевскыште увертарат.

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО УВЕР ЙОГЫН

Провой кундем дене палыме лийына

«Марий Элын поликультурный картше» проект почеш 4 июльышто Благовещений башньыште Звенигово ола да Звенигово районлан пӧлеклалтше выставке почылтын. Тушко лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО МАРИЙ ТӰНЯ УВЕР ЙОГЫН

Ӱшанле еҥ ӱшанлын ошкылеш

Тыйын шочшет, марий калык Ӱшанле еҥ ӱшанлын ошкылеш Санкт-Петербургышто да Ленинград областьыште Марий Элын полномочный представительжылан Елена ТАНИКОВАМ палемдымылан лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Шошым – шуктымо ковыштам…

Кече утларак кужемеш, йӱд кӱчыкемеш. Уремыште леве, окна гыч кечыйолат чӱчкыдынрак да чӱчкыдынрак койылалта, кайык-влакын йӱкланымыштат чоным куандара. Шижыда, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий