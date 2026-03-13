Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Светлана Булатова – «Кунам эртен кайыш»
- Елена Матвеева – «Икте тыгай»
- Александр Марков – «Тылат, пагалымем»
- Надежда Мокеева – «Мый… Тый»
- Геннадий Куклин, Лидия Сапаева – «Ош лумын вальсше»
- Алексей Милютин – «Йӧратем»
- Володя Матвеев – «Ит кораҥде шинчат»
- Иван Смирнов – «Ах, шараҥге, ший парча»
- Эльвира Трифонова, Анатолий Зарецких – «Тый каласе, йолташ»
- Габриэлла Торощина – «Теле»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Туныкта, мура да гармоньымат шокта
Елена Матвеева Оршанке районысо Кугунур селаште шочын-кушкын, а кызыт Марково ялыште ила.
Лена Районысо Йоча сымыктыш школышто икшыве-влакым фортепианом шокташ туныкта да сольфеджио урокым вӱда, тыгак Марково ялысе йочасадыште музыкальный вуйлатышылан тырша. Гармоньым шокта, сылне семже дене икмыняр сӱаным сӧрастарен.
Йочасадыш кошташ тӱҥалмыж годсекак мура. Сценыш утларакше «Ошла сем» ансамбль дене лектеш.
– Репертуарыштем ансамбль дене йоҥгалтарыме муро кугу верым айла, а шкет мурымо ныл мурем уло, – палдарыш Елена. – «Икте тыгай» мурылан мутым Христина Александрова возен, а семжым Евгений Бахтин келыштарен, аранжировкымат тудак ыштен. Тиде муро йӧратымаш нерген.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме