Марина МАРИ — икымше

Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Марина МАРИ – «Йӧратем тыйым мые»
- Людмила ШОЙ – «Пӱрышем»
- Аделина Батаева – «Йӧраталын йӧратал»
- Анита Феоктистова – «Тый, тый»
- Вадим Краснов – «Ит ойло, ом ойло»
- Николай Изергин – «Мландывалне лупс»
- Надежда Степанова – «Олык снеге»
- Марий Эл Радио – «Чонышто – пайрем»
- Данил Коротков – «Тылат кӧра»
- Майя Ахметянова – «Марий радио таче мура»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Марина МАРИ (Татьяна Чендемерова-Соловьёва) – Шернур район Чисола ялын ӱдыржӧ.
Ешыж дене Саратов олаште ила. Татьянан профессийже – полиграфолог (онлайн йӧн дене пашам ышта), психолог, а пелашыже – сарзе еҥ, разведке батальоным вуйлата, кызыт СВО-што порысым шукта.
Кеҥеж мучко кок икшывыж дене ялыште ила, сад-пакчаште тӱрлӧ пакчаскаскам, емыжым кушта.
«Чисола ялем», «Шуанвондо», «Ну, молан?», «Василёк», «Пӧртыл, мыйын ӱдыръеҥ жапем», «Шыже шып кастен», «Тодылалтше шулдыр»… Маринан репертуарыштыже лу утла мурыжо уло.
– «Йӧратем тыйым мые» муремлан мутшо ден семжымат шкеак возенам, аранжировкым Станислав Устюгов ыштен, – ойла Марина. – Муро йӧратымаш нерген. Чоным шӱлык авалта гынат, шарныман: пырля гына кеч-могай пашаште сай лектышыш шуат, пиалан лият. Йӧратыме лияшат – тиде кугу пиал. Тудым нимо дене от вашталте, йӧратымаш чонышто шочеш.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме