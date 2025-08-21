Марина МАРИ — икымше

КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.

  1. Марина МАРИ – «Йӧратем тыйым мые»
  2. Людмила ШОЙ – «Пӱрышем»
  3. Аделина Батаева – «Йӧраталын йӧратал»
  4. Анита Феоктистова – «Тый, тый»
  5. Вадим Краснов – «Ит ойло, ом ойло»
  6. Николай Изергин – «Мландывалне лупс»
  7. Надежда Степанова – «Олык снеге»
  8. Марий Эл Радио – «Чонышто – пайрем»
  9. Данил Коротков – «Тылат кӧра»
  10. Майя Ахметянова – «Марий радио таче мура»

Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.

Марина МАРИ (Татьяна Чендемерова-Соловьёва) – Шернур район Чисола ялын ӱдыржӧ.

Ешыж дене Саратов олаште ила. Татьянан  профессийже – полиграфолог (онлайн йӧн дене пашам ышта), психолог, а пелашыже – сарзе еҥ, разведке батальоным вуйлата, кызыт СВО-што порысым шукта.

Кеҥеж мучко кок икшывыж дене ялыште ила, сад-пакчаште тӱрлӧ пакчаскаскам, емыжым кушта.

«Чисола ялем», «Шуанвондо», «Ну, молан?», «Василёк», «Пӧртыл, мыйын ӱдыръеҥ жапем», «Шыже шып кастен», «Тодылалтше шулдыр»… Маринан репертуарыштыже лу утла мурыжо уло.

«Йӧратем тыйым мые» муремлан мутшо ден семжымат шкеак возенам, аранжировкым Станислав Устюгов ыштен, – ойла Марина. – Муро йӧратымаш нерген. Чоным шӱлык авалта гынат, шарныман: пырля гына кеч-могай пашаште сай лектышыш шуат, пиалан лият. Йӧратыме лияшат – тиде кугу пиал. Тудым нимо дене от вашталте, йӧратымаш чонышто шочеш.

Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме

 

 

 

 

