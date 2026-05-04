УВЕР ЙОГЫН

«Георгиевский тасма» акций

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 24 гана онченыт

🎗Марий Элыште «Георгиевский тасма» акций эрта.

 

Россий мучко, тыгак 30 элыште ты акцийыш шуко волонтёр ушнен. Тулгай-шем тӱсан тасмам уремлаште, парклаште, метро станцийлашт, моло вереат пуэдат.

 

Йошкар-Олаште Сеҥымашын символжым рӱдоласе тӱвыра да каныме рӱдӧ паркыште 5,6,7,8 майыште 17 гыч 18 шагат марте , а 9 майыште 13 гыч 14 шагат марте налаш лиеш.
Тений ты акцийын ойыртемже уло. Тасмам специальный военный операцийын участникше-шамычлан гуманитарный полыш дене пырля колтат.

 

❗Георгиевский тасма сарзе чап символ дене тӧр шотлалтеш, садлан тудым чыла вере пижыкташ огеш лий. Тыгодым тасмам военно-патриотический да духовно-нравственный йӧн дене воспитатлымашке виктаралтше мероприятий-влакым эртарыме годым кучылташ лиеш. Георгиевский тасмам калык ончылно амыртышым, Россий Федерацийын законжо дене келшышын, мутым кучаш шогалтат.

 

Снимкыште: 2024 ийысе фото.
📸Михаил Скобелевын фотожо/ «Марий Эл» увер агентстве

